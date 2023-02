Hallituskauden lopun käännyttyä lähinnä puolueiden väliseksi vaalitaisteluksi moni tärkeä hanke on jumiutunut. Yksi niistä on digitaalinen henkilökortti. Digi- ja väestötietovirasto kertoo, ettei eduskunta ei ehdi käsitellä digitaalisen henkilöllisyyden uudistusta mahdollistavia lakiesityksiä ennen istuntokauden loppua.

Jetson on Nvidian suosittu tekoälyalusta, josta löytyy erilaisia kortteja verkon reunalle suorituskykytarpeen mukaan. Nyt Jetson-kortit ovat tulleet Farnellille, jonka valikoimaan kuuluvat Jetson Nano, Jetson AGX ja Jetson Xavier NX.

San Franciscossa eilen päättyneessä puolijohdetekniikan ISSCC-konferenssissa esiteltiin kymmenittäin uusia mielenkiintoisia sirutekniikoita eri sektoreilta. Yksi mielenkiintoisimmista oli Intelin esittämä NAND-piiri, joka rikkoi aiemmat tiheysennätykset. ISSCC:ssä esitelty piiri on valmistettu 192 metallointikerroksella. Sen kapasiteetti on 1,67 terabittiä, mikä on seurausta viiden bitin tallentamisesta yhteen soluun. Neliömillille dataa sopii näin 23,3 gigabittiä.

Yli 400 ammattilaisen kyberturvatalo Nixu on saanut ostotarjouksen norjalaiselta DNV AS:lta. Käteisostotarjouksen mukaan Nixun hinnaksi olisi tulossa 98 miljoonaa euroa. Nixun hallitus suosittaa ostotarjouksen hyväksymistä.

Valaisemalla näytepinta lyhyillä laservalopulsseilla voidaan luoda filmisekvenssejä erilaisista kemiallisista ja fysikaalisista reaktioista. Göteborgin yliopiston tutkimusryhmä on yhdessä muista korkeakouluista tulevien tutkijoiden kanssa kehittänyt maailman nopeimman laserkameran, joka on ainakin tuhat kertaa nopeampi kuin nykyajan moderneimmat laitteet.

Valaistuksessa siirrytään tämän vuoden aikana energiatehokkaampiin ja vähemmän haitallisia materiaaleja sisältäviin lediputkiin. EU kieltää tästä päivästä lähtien perinteisten pienoisloistelamppujen tuomisen EU:n markkinoille.

GCF eli Global Certification Forum on julkistanut sertifiointitilastonsa viime vuodelta. Kaikkiaan järjestö sertifioi 649 laitetta, joista 240 oli älypuhelimia. Langattomien moduulien sertifiointimäärä kasvoi edellisvuodesta selvästi ja oli nyt 238 eli käytännössä moduuleja sertifioitiin yhtä paljon kuin puhelimia.

San Franciscossa käynnissä olevassa ISSCC-konferenssissa esitellään laajasti uusia mikroelektroniikan ratkaisuja. Renesas esittelee teknisessä ohjelmassa ensimmäisen yhden sirun Qi-lähetinpiirin, joka mittaa AC- ja DC-lähettimen tehoa tarkkuuden ja turvallisuuden parantamiseksi.

Nokia ilmoitti tänään rikkoneensa kaksi optisen siirron ennätystä todellisissa kenttäkokeissa GlobalConnectin optisessa verkossa Euroopassa. Demonstraatiossa käytettiin Nokian kuudennen sukupolven PSE-6s-piirisarjaa, jonka avulla yllettiin 1,2 terabitin sekuntinopeuteen vain yhdellä aallonpituudella. Toisessa kokeessa data saatiin siirtymään 2019 kilometrin matka 800 gigabitin sekuntinopeudella.

Viime vuonna kuluttajat laittoivat rahaa uusiin tietokoneisiin, tablet-laitteisiin ja matkapuhelimiin 10 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021. Tänä vuonna lasku jatkuu viiden prosentin vauhdilla, kertoo osakekauppasivusto TradingPlatforms.com.