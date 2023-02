HMD tuo Nokia-puhelinten valmistusta Eurooppaan

Nokia-puhelinten valmistaja HMD Global kertoi Barcelonan Mobile World Congress -messuilla käynnistävänsä ensimmäisen vaiheen älypuhelimien valmistuksen ja testauksen tuomisesta Eurooppaan. Nokia ei kertonut valmistuksen aloittamisen aikataulua, eikä tehtaan sijaintipaikkaa.

HMD:n MWC-ennakkotilaisuudessa tuotantopaikkaa kysyttiin, mutta nämä tiedot eivät vielä ole yhtiön mukaan julkisia. Voi siis olla, että tuotanto alkaisi jopa Suomessa, mutta tätä yhtiö ei vahvista eikä kiistä.

Toisaalta HMD on vuodesta 2019 lähtien käsitellyt kaikki asiakas- ja yritystiedot Suomessa. Data on myös tallennettu Suomessa sijaitseville palvelimille. Myös tuotannon aloittaminen Euroopassa liittyy tietoturvaan. Kyse on erityisesti HMD:n 5G-puhelimista.

Barcelonassa HMD esitteli myös kolme uutta Nokia-puhelinta. Halvempien älypuhelimien C-sarjaan tuotiin C22- ja C32-uutuudet. Laitteiden ero löytyy lähinnä kameroista: 139 euron arvoisessa C22:ssa on 13 megapikselin kaksoiskamera, kun 159 euron C32:ssa kamerassa on 50 megapikseliä sekä parannetut kuvausalgoritmit.

Mielenkiintoisin uutuus on kuitenkin G22. Se on ensimmäinen Nokia-älypuhelin, jonka on suunniteltu omatoimisesti korjattavaksi. iFixitin Euroopan sivustolta voidaan ostaa työkalut, sekä vaihdettava näyttö (49,95 €), akku (24,95 €) ja latausportti (19,95 €).

HMD:n mukaan Nokia G22 on suunniteltu pitkäikäiseksi älypuhelimeksi. Akku säilyttää kapasiteettinsa 800 latauskertaa, ja laite sisältää 2 vuoden käyttöjärjestelmäpäivitykset, 3 vuoden kuukausittaiset tietoturvapäivitykset ja 3 vuoden takuun. Laitteen takakuori on rakennettu 100-prosenttisesti kierrätetystä muovista.

Kuinka helposti G22:n huoltotyöt sitten onnistuvat? Demossa akku vaihdettiin alle 5 minuutissa ja näytönvaihdon pitäisi kestää alle 20 minuuttia. Vaikka näihin tavoiteaikoihin ei pääsisikään, iFixit-setillä G22:n korjaus onnistuu merkittävästi nopeammin ja edullisemmin kuin viemällä puhelin huoltoon.