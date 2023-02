OnePlus esitteli futuristisen konseptin - tuleeko markkinoille tässä mallissa?

OnePlus esitteli Barcelonan kännykkämessuilla futuristisen konseptipuhelimen, jossa on ensimmäistä kertaa tuotu aktiivinen nestejäähdytys älypuhelimeen. Kyse on vasta konseptista, mutta koska kyse on futuristisesta laitteesta, esitetään siitä myös futuristinen arvaus.

Ja arvaus menee näin: syksyllä OnePlus tuo markkinoille tuttuun tapaan T-mallin, mutta nyt siinä käytetään Active CryoFlux -jäähdytysteknologiaa. Laboratoriokokeissa Active CryoFluxin on osoitettu alentavan puhelimen lämpötilaa pelaamisen aikana jopa 2,1 °C, mikä parantaa pelin kuvanopeutta 3-4 asteella ja 1,6 °C latauksen aikana. Tämän ansiosta nopeasti muutenkin latautuva puhelin latautuu 30-45 sekuntia nopeammin.

OnePlus kehitti Active CryoFluxin sovittamalla pelitietokoneiden jäähdytysominaisuudet niin, että se mahtuu älypuhelimeen. Active CryoFlux -jäähdytysjärjestelmän ytimessä on pietsosähköinen keraaminen mikropumppu, joka on liitetty ylemmän ja alemman kerroksen väliin oleviin putkiin. Mikropumppu on kooltaan alle 0,2 neliösenttiä, ja se mahdollistaa jäähdytysnesteen kiertämisen putkistojen ympärillä ilman, että OnePlus 11 -konseptipuhelimen paino tai paksuus kasvaa merkittävästi.

Barcelonassa konseptilaite on herättänyt ansaittua kohua. Erityisesti kaartuva ja läpinäkyvä takakansi on hieno, sillä se tarjoaa näkymän jäähdytysjärjestelmän putkistosta. Kannen läpi näkyy, miten jäänsininen Active CryoFlux -neste virtaa kameramoduulin ympärillä.

Messuilla otetuissa kuvia 11-kosneptipuhelin näyttää hienolta. Laite perustuu uuteen OnepLus 11 -malliin, jonka design voi herättää monenlaisia tunteita puolesta ja vastaan, mutta pyöreä kookas kameramoduuli näyttää ainakin konseptilaitteeseen sopivan kuin nenä päähän.