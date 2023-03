Intel haastaa IBM:n kvanttikoneiden ohjelmoinnissa

Kvanttitietokoneiden suorituskyvyn kehityksessä edetään nyt nopeasti. Pelkkä kubittien määrän lisääminen ei kuitenkaan vielä riitä, vaan kvanttioperaatioiden ohjaaminen on vähintään yhtä tärkeää. Intel sanoo nyt ottaneensa tässä tärkeän askeleen eteenpäin.

Intel on esitellyt ensimmäisen virallisen version kvanttikoneiden kehitysympäristöstään. Alusta on nimeltään Intel Quantum SDK 1.0. Beetaversio esiteltiin syyskuussa 2022, mutta nyt alusta on Intelin mukaan valmis asiakkaiden käsiin.

Kyse on Intelin mukaan kvanttitietokoneen täydellisestä simulaattorista, jolla voidaan ohjata myös Intelin kvanttikoneita. Tämä tarkoittaa sekä Horse Ridge II -ohjainprosessoria että myöhemmin tänä vuonna markkinoille tulevaa Intelin kvanttiprosessoria.

Työkaluilla kehittäjät voivat ohjelmoida kvanttialgoritmeja simuloitavaksi. Ohjelmointirajapinta on kirjoitettu C++:lla ja koodin käännöksessä käytetään alhaisen abstraktiotason virtuaalikonepohjaisia käännintyökaluja.

Tämä tarkoittaa, että työkalut liittyvät C/C++- ja Python-sovelluksiin, minkä ansiosta ne ovat hyvin monikäyttöisiä ja kustomoitavia. C++ on tietysti tuttu klassisen ohjelmoinnin ammattilaisille. Alusta pitää sisällään kvanttikoneiden ajoympäristön (runtime) , joka on optimoitu hybridimuotoisten kvantti-klassisten algoritmien prosessointiin.

Ensimmäinen työkalu on suorituskykyinen avoimen lähdekoodin geneerinen qubit-simulaattori, eli IQS (Intel Quantum Simulator). Sillä pystytään ohjaamaan 32 kubitin yksittäisiä solmuja ja yli 40 kubitin laskentaa useissa solmuissa. Toinen työkalu simuloi Intelin kvanttipistekubittilaitteistoa.

Intelin kvanttityökaluja on jo testattu useissa korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Lisätietoja täältä.