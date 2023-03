Amerikkalainen Silanna Semiconductor on laajentanut integroitujen AnyPort-referenssimallien perheeseensä 65 watin version. RD-35 -alusta tarjoaa kaiken, mitä insinööri tarvitsee prototyyppien ja täysin toimivan moniporttisen pikalaturin testaamiseen. Referenssialustalla onnistuu niin A- kuin C-tyypin USB-latureiden kehitys.

NordVPN kertoo tammikuun 9. päivä dark webiin ilmestyneestä uudesta Stealc-haittaohjelmasta. Venäläistä koodausosaamista esittelevä tietojen varastaja (Infostealer) edustaa uuden polven haittaohjelmia, joita voi liisata käyttöönsä.

Stealcin kehittäjät antavat "asiakkaidensa" testata virusta ennen palvelun ostamista pidemmäksi ajaksi. Tämän haittaohjelmiston tilausvaihtoehdot ovat 200 dollaria kuukaudessa, 500 dollaria kolmeksi kuukaudeksi tai 800 dollaria kuudeksi kuukaudeksi.

Viime vuoden lopussa NordVPN julkaisi tutkimuksen noin viidestä miljoonasta ihmisestä, joiden tiedot (kuten kirjautumiset, automaattisen täytön lomakkeet tai laitteen kokoonpanotiedot) varastivat tietovarastajat, kuten RedLine, Vidar tai Racoon. Stealc-haittaohjelmat ovat uusin lisäys perheeseen.

Venäjällä toimiville hakkereille uusien haittaohjelmien luominen ei ole vain tapa ansaita rahaa, vaan myös mahdollisuus näyttää poliittista kantaansa. Itse asiassa haittaohjelma on kielletty Ukrainasta tulevilta käyttäjiltä, NordVPN kertoo.

On tietysti vaikea sanoa, kuinka paljon vahinkoa Stealc aiheuttaa, mutta uusi toimija haittaohjelma-as-a-service (MaaS) -markkinoilla tarkoittaa, että ala on kasvussa. Kyberrikolliset kehittävät kehittyneempiä ohjelmistoja, jotka on kohdistettu laajempaan joukkoon selaimia, selainlaajennuksia ja kryptovaluuttalompakoita.

Stealc-haittaohjelmat leviävät tällä hetkellä ympäri Internetiä YouTube-videoissa olevien haitallisten linkkien kautta, jotka kuvaavat murtuneiden ohjelmistojen asentamista ilmaisiin tai torrent-tiedostoihin.

MaaS (tai malware-as-a-service) on palvelu, jonka avulla käyttäjät voivat käyttää jo kehitettyjä haittaohjelmia ja suorittaa virushyökkäyksiä. MaaS on kuin SaaS-mallin pahantahtoinen kaksonen. Tyypillisesti tällaisten palveluiden asiakkaille tarjotaan henkilökohtainen tili, jonka kautta hyökkäyksiä voidaan hallita, sekä tekninen tuki. Sen avulla maallikot voivat varastaa kohteensa tiedot, vaikka heillä ei olisi tarvittavaa teknistä osaamista.

TPM eli Trusted Platform Module on moduuli, joka takaa arkaluontoisen datan säilymisen PC-koneilla. Nyt tietoturvatutkijat ovat löytäneet kaksi haavoittuvuutta TPM 2.0 -siruista. Ongelma saattaa vaikuttaa jopa miljardeihin laitteisiin.

Jos tarvitsi DRAM-muistin päivitystä viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, DIMM-kamman sai selvästi aiempaa edullisemmalla. DDR4-muisteissa hinnat putosivat 23-28 prosenttia ja DDR5-muisteissa peräti 30-35 prosenttia, kertoo TrendForce.

Göteborgilaisen Chalmersin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet induktioteknologian, joka mahdollistaa akun lataamisen langattomasti ilman ihmisen tai robottikäden apua. Tekniikka on myös niin valmis, että se voidaan pian esitellä teollisuudelle. Kahden neliömetrin alueella tehoa saadaan 500 kilowatin verran.

NXP Semiconductors on tuonut tuotantoon skaalautuvan S32R-tutkaprosessoriperheensä uusimman jäsenen. S32R41-piiri on räätälöity vastaamaan vaativampiin prosessointivaatimuksiin tuvissa ADAS-järjestelmissä. Se esimerkiksi näkee entistä paremmin kuolleet kulmat myös raskaissa ajoneuvoissa.

Microchip on esitellyt uuden polven PoE- eli Power over Ethernet -kytkimen, joka lisää kehittyneitä verkko- ja suojausominaisuuksia ulkosovelluksiin. PDS-204GCO-kytkin on suositun PDS-104GO:n seuraavan sukupolven evoluutioratkaisu.

Vastikään Yhdysvaltain kauppaministeriö tiukensi Venäjän vastaisia pakotteitaan. Uusien sääntöjen mukaan yli 300 dollarin arvoisten laitteiden myynti ja vienti Venäjälle on kielletty. Tämä tarkoittaa käytännössä älypuhelimien viennin loppumista.

Kvanttitietokoneiden suorituskyvyn kehityksessä edetään nyt nopeasti. Pelkkä kubittien määrän lisääminen ei kuitenkaan vielä riitä, vaan kvanttioperaatioiden ohjaaminen on vähintään yhtä tärkeää. Intel sanoo nyt ottaneensa tässä tärkeän askeleen eteenpäin.

SIM-moduuli on käyttäjän autentikointiin vaadittava väline, joka tähän asti on vaatinut fyysistä korttia laitteessa. Sen tilalle on tuotu erillistä mikropiiriä eli eSIMiä, mutta nyt vuorossa on pelkkä koodinpätkä. Sitä kutsutaan integroiduksi SIMiksi eli jatkossa moduuli tunnetaan nimellä iSIM.