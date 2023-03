Yritykset eivät havaitse eivätkä ratkaise kyberuhkia riittävän nopeasti

Tietoturvayhtiö Palo Alto Networks on julkistanut uuden The State of Cloud Native Security 2023 -raporttinsa, johon haastateltiin yli 2 500 korkeantason johtajaa ympäri maailmaa. Raportin mukaan 90 prosenttia yrityksistä ei kykene ratkomaan uhkia riittävän nopeasti.

Pandemian aikana tapahtuneen hybridityön lisääntyminen sai organisaatiot laajentamaan pilvipalvelujen käyttöä yli 25 prosentilla. Tämän seurauksena DevOps-tiimejä painostetaan toimittamaan tuotantokoodia huippunopeasti, mikä tekee sovellusten suojauksesta monimutkaisempaa ja asettaa tietoturvaorganisaatioille paineita pysyä vauhdissa mukana.

Jopa 90 prosenttia kyselyyn vastanneista organisaatioista sanoi, että he eivät pysty havaitsemaan, hillitsemään ja ratkaisemaan kyberuhkia tunnin sisällä. Suurin osa ilmoitti heikosta tietoturvasta ja uskoo, että heidän on parannettava taustalla olevia toimintojaan, kuten useiden pilvipalveluiden seurantaa, eri käyttäjätilien johdonmukaisempaa hallintaa sekä poikkeuksellisten tapahtumien reagointia ja tutkintaa.

Kun vastaajilta kysyttiin pilvipalveluihin siirtymisen haasteista, he vastasivat samalla tavalla kuin vuoden 2020 raporttiin eli kamppailu jatkuu kattavan tietoturvan, vaatimustenmukaisuuden ja teknisen monimutkaisuuden kanssa. Suuri enemmistö (78 %) organisaatioista ilmoitti jakaneensa vastuun pilviturvallisuudesta yksittäisille tiimeille, mutta lähes puolet (47 %) sanoi, että suurin osa heidän työntekijöistään ei ymmärrä tietoturvavastuutaan.

Kun pilveen rakennetaan lisää sovelluksia valmiiden ohjelmistojen avulla, on olemassa riski, että kehitysprosessin haavoittuvuudet voivat myöhemmin vaarantaa koko sovelluksen. Siksi yhä useammat yritykset kannustavat syvempään sitoutumiseen sovelluskehittäjien ja tietoturvatyökalujen ja -tiimien välillä. Peräti 81 prosenttia vastaajista sanoi, että heillä on tietoturva-ammattilaisia DevOps-tiimissään.

Kolme neljäsosaa kyselyyn vastanneista johtajista sanoo, että heillä on vaikeuksia tunnistaa, mitkä tietoturvatyökalut ovat tarpeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä on saanut monet heistä ottamaan käyttöön lukuisia yhden toiminnon ratkaisuja. Näin keskimääräinen organisaatio käyttää yli 30 tietoturvatyökalua, joista kuudesta kymmeneen on tarkoitettu pilviturvallisuuteen.

Raportin voi lukea täällä.