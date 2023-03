Resurssien puute on kyberturvan isoin haaste

Yhä useammin kuulee uutisia, joiden mukaan organisaatiot eivät aina edes havaitse mahdollisia kyberuhkia. Fortinetin maajohtaja Mikael Markkulan mukaan tarvitaan uusia malleja SOC-tiimien toimintaan ja koulutusta, jotta resurssien ja henkilöstön vajeeseen voidaan tarttua.

- Teknologialla ei yksin voida paikata kyberturvallisuustaitojen puutetta. Olemme sitoutuneet tarjoamaan palveluja välittömän tuen tarjoamiseksi ja investoimme alan johtavaan koulutuslaitokseen, jotta kyberturvallisuuden osaamisvaje saataisiin kurotuksi umpeen. Teknologiaa, palveluja ja koulutusta yhdistelemällä SOC-toimintojen on mahdollista tarjota parempaa suojaa organisaatioilleen, Markkula uskoo.

Fortinetin uudet palvelut auttavat organisaatioita kyberriskien vähentämisessä. Palvelupäivityksiin kuuluvat SOC-as-a-Service (SOCaaS), Outbreak Detection Service ja Incident Response and Readiness (IR&R) Services. SOCaaS viittaa tietenkin kyberturvapalvelun tarjoamiseen palveluna.

- Kyse ei ole siitä, että korvattaisiin paikallisia SOC-tiimejä. Idea on tuoda SOC-toimijoiden tueksi lisää resursseja ja asiantuntemusta erilaisilla lisäpalveluilla ja joustavilla hinnoittelumalleilla, Markkula selventää.

Ongelma on sekä vakava että akuutti. Fortinetin viime vuonna julkistetun Cybersecurity Skills Gap -raportin mukaan puolet maailman johtajista pitää kyberturvallisuuden työpaikkoja haastavina täyttää. Lisäksi 42 prosentilla organisaatioista on edelleen tarve kyberturvallisuusanalyytikoille. Tutkimuksessa mainitaan myös neljän organisaation viidestä joutuneen vähintään yhden tietoturvaloukkauksen kohteeksi, koska niillä ei ole ollut tarvittavaa kyberturvallisuusosaamista ja ‑ymmärrystä.

Fortinet onkin lisäämässä muun muassa syventävän teknisen koulutuksen tarjontaa. Yhtiön tavoitteena on tarjota kyberturvallisuuskoulutusta miljoonalle ihmiselle vuoteen 2026 mennessä. Koulutukselle on kysyntää alalla, jossa ChatGPT:n kaltaiset ilmiöt haastavat vanhoja toimintamalleja.

- ChatGPT:n tyyppiset palvelut ovat lisääntyneet ja tämä trendi on myös tunnistettu Fortinetilla. Avainasemassa suojautumisessa on teknisen tietoturvan kerroksellisuus ja arkkitehtuuri. Erilaisten teknologisten suojausmekanismien on kyettävä hyödyntämään toisiltaan saatavaa informaatiota ja tekemään sen perusteella automatisoituja päätöksiä. Samoin yhtenäiset suojausmekanismit ovat ulotettettava aina päätelaitteesta tietoverkkoon sekä erilaisin pilvialustoihin, Markkula päättää.