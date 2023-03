Mikrotutkinnolla Suomeen 100 000 osaajaa

Microsoft sekä joukko ammattikorkeakouluja ja teknologia-alan yrityksiä ovat tänään julkistaneet Taitoja työelämään -yhteistyöhankkeen, jonka tarkoituksena on viiden vuoden kuluessa kouluttaa Suomeen 50 000 uutta ja 50 000 lisä- ja muuntokoulutettua teknologiaosaajaa. Hankkeessa on tuotettu Suomessa täysin uudenlainen mikrotutkinto.

Mikrotutkinto on kaikille avoin, maksuton ja nopea väylä pätevöityä Microsoftin sertifioimaksi ammattilaiseksi. Tärkeässä roolissa on myös nykyisten teknologia-ammattilaisten ja muiden työntekijöiden osaamisen päivittäminen ja kehittäminen. Tutkinnon avulla Suomeen muuttoa harkitseva henkilö voi hankkia ja osoittaa pätevyyden sekä löytää luontevasti työpaikan.

Microsoftin Suomen toimitusjohtaja Mervi Airaksinen muistuttaa tämän hetken akuutista työvoimatarpeesta. - Pelkästään uusia kyberturvaosaajia tarvitaan erään arvion mukaan 15 000 vuoteen 2025 mennessä. Tähän osaajapulaan luomme hankkeemme kautta ratkaisuja, Airaksinen sanoo.

Mikrotutkintojen oppisisällöt on rakennettu Microsoftin opintomoduuleja ja oppimateriaaleja hyödyntäen. Ensimmäinen kyberturvan mikrotutkinto on avautunut tänään. Sen opintomoduulit ovat tarjolla myös Suomen korkeakoulujen yhteisellä opintotarjottimella, ja ne voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta. Mikrotutkinnon laajuus on 12 opintopistettä, jotka voi sisällyttää EU:n laajuisesti korkeakoulututkintoihin. 12 opintopistettä vastaa noin 324 tunnin työmäärää. Opintosuoritukset kirjautuvat korkeakoulujen Virta-opintotietopalveluun.

Mikrotutkinnon erottaa tavallisista verkkokoulutuksista sen uudenlainen yritysyhteistyömalli. Mikrotutkinnon jokaisessa moduulissa on mukana yrityskummi – Arrow Electronics, Atea, Crayon, Cult Security, Elisa, Microsoft ja Tietoevry. Nämä teknologiayritykset tarjoavat opiskelijoille näkökulman työelämään jakamalla asiantuntemustaan ja kokemuksiaan polulla opiskeltavista aiheista. Lisäksi yrityskummit ovat suunnitelleet työelämään perustuvia harjoitustehtäviä osaksi tutkintoa.

Mikrotutkinto ja suurin osa muusta koulutustarjonnasta on mahdollista suorittaa myös ulkomailla, mikä luo uusia mahdollisuuksia osaavan työvoiman maahanmuuttoon. Hankkeeseen osallistuvat yritykset haluavat luoda selkeän väylän, jonka avulla Suomeen muuttoa harkitseva henkilö voi hankkia ja osoittaa pätevyyden sekä löytää luontevasti työpaikan. Suuressa osassa teknologia-alan työtehtäviä ei suomen kielen osaaminen ole välttämätöntä.