Samsung päivitti A-sarjansa, joka on myynnin selkäranka

Samsung on älypuhelimissa tämän hetken selvä markkinajohtaja Suomessa. Viime vuonna keskihintaluokan A-sarjaa myytiin 200 000 kappaletta, kun kalliimpaa S-sarjaan myytiin 65 000 kappaletta. Nyt sarjaan on tuotu A34- ja A54-uutuudet. Maajohtaja Mika Engblom odottaa niiltäkin paljon.

Ainakin alkuvuosi on sujunut Engblomin mukaan vauhdikkaasti. Tammi-helmikuussa Samsung myi 146 000 älypuhelinta, mikä on puolet (49%) kokonaismyynnistä. Erityisesti uusi lippulaiva Galaxy S23 Ultra on myynyt hyvin. Nyt uudet A-sarjalaiset jatkavat lentoa. Tässä auttaa se, että niihin on tuotu paljon S-sarjasta tuttuja ominaisuuksia.

Engblom kehuu myös organisaationsa yritysmyyntipuolta. Yritysmyynnissä auttaa esimerkiksi Samsungin oma Knox-suojaus, koska sen avulla voidaan laitteet konfiguroida etänä. - Jokaisesta A-sarjalainen tulee oma yritys- eli Enterprise-versio. Tämä on meille erittäin tärkeä osa myyntiä. Arvioin, että 30 prosenttia A-sarjasta menee yrityksiin.

A54:n prosessori on 5 nanometrin prosessissa valmistettu Samsungin oma Exynos 1380 -piiri, A34:ssa moottorina on Mediatekin Dimensity 1080, jossa viivanleveys on 6 nanometriä. Prosessorit ovat keskiluokkaan laadukkaita, toki arvosanan antaminen edellyttää hieman pidempää testiä.

Kameroissa on molemmissa menty eteenpäin edeltävistä malleista. A54:n pääkamera on 50 megapikselin optisella vakautuksella varustettu kenno, sen rinnalla 12 megapikselin ultralaajakenno ja 5 megapikselin makrokamera. Syvyyskamera on nyt jätetty pois, mutta esimerkiksi bokeh-efektit toteutetaan jo erittäin laadukkaasti ohjelmallisesti.

Molemmissa laitteissa on Super AMOLED -näyttö, joiden mitat ovat 6,4 tuumaa Galaxy A54:ssa ja 6,6 tuumaa A34:ssa. Kummatkin virkistyvät jopa 120 kertaa sekunnissa. Adaptiivinen näyttö ei ole, joten virkistystaajuus pitää valita 60 tai 120 hertsiksi.

Samsung lupaa molemmille puhelimille neljän sukupolven käyttöjärjestelmäpäivitykset ja viiden vuoden tietoturvapäivitykset.

A-sarjan uutuuksien hinnat:

A54 256 gigatavun tallennustilalla 549 €

A54 128 GT 499 €

A54 128 GT Enterprise edition 519 €

A34 256 GT 469 €

A34 128 GT 399 €

A34 128 GT Enterprise edition 419 €

Huhtikuun 16. päivään asti A54-mallien ostajille tulee mukaan 149 euron arvoiset Galaxy Buds 2 -kuulokkeet valikoiduilta jälleenmyyjiltä sekä osoitteesta samsung.com.