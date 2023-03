Samsung Galaxy S23 Ultra - vaikea löytää heikkoja kohtia

Samsungin uusin lippulaivamalli on Galaxy S23 Ultra. Sen tarkoitus on yksinkertaisesti näyttää, mihin kaikkeen Samsungin puhelinsuunnittelu yltää. Laite on yksinkertaisesti upea ja mahdollisesti paras Android-puhelin koskaan.

Pääosin huippuluokan Android-puhelimet eivät nikottele missään tehtävässä. Jotta suorituskykyjen välille saataisiin eroja, täytyy ajaa testejä. Geekbanch 6 -testissä Galaxy S23 -sarja miehittää tällä hetkellä kolme kärkisijaa.

Oma testiajo vahvisti tulokset. Yhden ytimen testissä GS23 Ultra noteerasi pisteet 1994 ja moniydintestissä 5285. Nämä ovat kovimmat lukemat, joihin olen törmännyt. Verrattuna esimerkiksi OnePlussan tai Xiaomin uusimpiin huippumalleihin ero on pieni ja käytössä sitä ei huomaa, mutta Samsungin puhelin on tämän hetken tehokkain. Ultran prosessori onkin Samsungin ja Qualcommin yhdessä virittämä ”For Galaxy” -versio, joten kyse ei ole pelkistä mainospuheista.

Ladattu sisältö näytetään 6,8-tuumaisella ruudulla, joka erottelee 3088 x 1440 pikseliä. Ruutu virkistyy dynaamisesti 1-120 hertsin välillä ja maksimikirkkaus on 1750 nitiä. Näytöstä on vaikea löytää vikaa, se on erinomainen.

Hienointa Ultrassa lienee kuitenkin kamerajärjestelmä ja erityisesti 200 megapikselin pääkamera. Pikseleistä on todellakin hyötyä. Esimerkiksi 10-kertainen zoomaus tuottaa teräviä kuvia kauempana olevista kohteista. S23 Ultra on oikeasti ensimmäinen kamerapuhelin, joka tähän aidosti pystyy.

Pääkennon laatu näkyy myös videoissa. 8K-videota voidaan ottaa 24 ruudun sekuntinopeudella, mutta 4K60-video lienee monen suosikki. Ja videota voi ottaa 10-kertaisella suurennoksella ja saada terävää kuvaa siepattua. Samsungin optinen vakautus on lyhyesti sanottuna omaa luokkaansa.

Samsungin puhelimissa Ultra-mallit korvaavat nykyään vanhan Noten eli reunasta löytyy S-Pen -kynä omasta reiästään. Kynä toimii tarkasti ja virheettömästi, mutta edelleenkään vanhan liiton edustaja ei osaa sillä kirjoittaa. Ehkä se johtuu omasta käsialasta tai sitten vaan pinttyneistä työtavoista, mutta testissä kynä jäi vähän kuriositeetin rooliin. Vika lienee muualla kuin puhelimessa.

Vaikea sanoa, miten S23 Ultra suoriutuu pelikoneena. Pelaan erittäin harvoin ja aina isolta ruudulta. Laitteen suorituskyky kuitenkin tarkoittanee, että mikä tahansa peli pyörii sujuvasti.

Testissä oli puhelin, jonka RAM-muistin koko oli 12 gigatavua ja tallennustilaa 512 gigatavua. Laitteen hinta on 1549 euroa. Hintalapun paino onkin yksi harvoja heikkoja kohti tässä laitteessa. Se rajaa ostajakuntaa väistämättä. Toisaalta laite on pakattu niin täyteen uusinta tekniikkaa, että hinta lienee perusteltu.

Toinen pieni miinus tulee latauksesta. Samsungin nykytyyliin omaa laturia ei tule mukana ja maksimiteho on 45 wattia. Tämä tarkoittaa, että laitteen 5000 milliampeeritunnin akku ei lataudu yhtä vauhdikkaasti kuin jotkut huippumallit markkinoilla. Samsung paikkaa tätä puutetta erinomaisella tehonhallinnalla. Kun isollakin akulla varustettu huippuluokan Android-puhelin vaatii lataamista käytännössä päivittäin, S23 Ultra näyttää jaksavan pidempään. Omassa käytössä parikin päivää kevyesti.

Akkutesti ei paljasta mitään erikoista, joten Samsung on panostanut paljon siihen, että toimintoja säädetään ohjelmallisesti: paras tapa säästää virtaa on sulkea järjestelmiä, kun niitä ei tarvita. Jos yli sadan watin laturin liittää esimerkiksi OnePlussan uusimpiin, virtaa syötetään lähes 5 ampeerilla. S23 Ultra ei hyväksy tällaista virtaa, vaan se on rajoitettu noin 4,3 volttiin. Lisäksi virran taso vaihtelee latausalgoritmin mukaisesti. Samsungin mukaan kyse on ennen kaikkea siitä, että akuston halutaan kestävän pidempään.

Ja pitää vielä sanoa, että S23 ultra on iso ja painava puhelin. 233 grammaa on tuntuvasti monia muita huippumalleja enemmän. Jos omistaa pienet kädet, laitteen käyttö yksikätisesti voi olla haastavaa.