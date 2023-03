Vuoden teknologiajohtajat Wärtsilästä ja kvanttitietokoneyrityksestä

Suomalaisista teknologiavaikuttajista koostuva tuomaristo valitsi vuoden 2023 teknologiajohtajiksi Wärtsilän Juha Kytölän (kuvassa) ja IQM Quantum Computersin Kuan Yen Tanin. Vuoden 2023 innovaatioprofessorin palkinto myönnettiin Tampereen yliopiston Mircea Guinalle.

Tuomariston puheenjohtajana toiminut Teknologiateollisuuden Jaakko Hirvolan mukaan voittajat ja heidän yrityksensä nostavat esiin suomalaisen teollisuuden uusiutumis- ja innovaatiokyvykkyyttä. - Vakaa ja kilpailukykyinen tki- toimintaympäristö mahdollistaa yritysten kasvun ja investoinnit tulevaisuuteen ja tulevaisuuden osaajiin, Hirvola kehui.

Suurten yritysten sarjassa Vuoden teknologiajohtajaksi 2023 palkittu Juha Kytölä on tehnyt pitkän ja merkittävän uran Wärtsilä Marine Powerissa, missä hän toimii tällä hetkellä teknologiajohtajana. Uransa aikana Kytölä on toiminut Wärtsilässä monissa kansainvälisissä tehtävissä aina tuotekehityksestä johtotehtäviin. Hän on myös vastannut yrityksen liiketoiminnasta Wärtsilä Finlandin toimitusjohtajana.

Kytölän mukaan palkinto on tunnustus Wärtsilän koko tutkimus-, teknologia- ja tuotekehitystyölle. - Kyse on maailmanlaajuisesta tiimityöstä, ja olen ylpeä taitavista ja ahkerista kollegoistani. Yhdessä voimme edistää hiilidioksidipäästöjen vähentämistä maalla ja merellä ympäri maailmaa.

Wärtsilän tavoitteena on rakentaa merenkulku- ja energia-alan hiilivapaata tulevaisuutta. Kytölä on työllään rakentanut ja edistänyt yrityksen innovaatiotoimintaa, vaihtoehtoisten polttoaineiden kehitystyötä ja rakentanut Wärtsilän tuotevalikoimaa kohti yrityksen virallisesti julkistettua vuoden 2030 hiilineutraalisuustavoitetta.

Pk-yritysten sarjassa vuoden teknologiajohtajaksi 2023 nimitettiin IQM Quantum Computersin CTO ja perustaja Kuan Yen Tan (kuvassa alla). Aalto-yliopiston ja VTT:n tutkimusaktiviteettien spin-offina syntynyt IQM rakentaa kvanttitietokoneita asiakkaiden tiloihin. Kvanttilaskennalla on potentiaali kasvattaa laskentanopeutta ennennäkemättömällä tavalla perinteisiin tietokoneisiin verrattuna, mikä mahdollistaa entistä nopeampien ratkaisujen löytämisen monimutkaisiin haasteisiin aina lääkekehityksestä akkujen optimointiin.

IQM on Euroopan johtava kvanttilaskentaan erikoistunut yritys ja ainoa yritys, joka toimittaa täyden pääsyn laitteistoon takaavia kvanttilaskentajärjestelmiä. Yrityksestä on tullut nopeasti tärkeä osa Euroopan kvanttiekosysteemiä ja IQM on jo mukana rakentamassa kvanttitietokoneita Suomeen, Saksaan, Ranskaan ja Espanjaan.

Kuan Yen Tan on IQM:n perustajajäseniä ja hän ollut mukana yrityksen kasvussa ja kehityksessä alusta asti. Hänen kollegansa kuvaavat häntä visionääriksi, joka johtaa yhtä maailman innovatiivisimmista insinööri- ja tutkijajoukoista. Lisäksi hänen akateeminen työnsä on kansainvälisesti tunnustettua. Hänen ja IQM:n viime vuosien saavutuksiin kuuluvat muun muassa Suomen ensimmäisen kvanttitietokoneen toimittaminen, Euroopan ensimmäisen kvanttiprosessoreiden valmistamiseen keskittyneen laitoksen perustaminen ja uusien tuotekategorioiden luominen mukaan lukien suurteholaskentakeskusten (HPC) kvanttikiihdyttimet sekä asiakkaan tiloihin rakennettujen kvanttitietokoneiden tuotteistus.

CTO Forumin vuoden 2023 innovaatioprofessoriksi nimettiin Tampereen yliopiston optoelektroniikan professori Mircea Guina. Hän johtaa Tampereen yliopiston Optoelektroniikan tutkimuskeskuksella (ORC) tehtävää tutkimustyötä. ORC on Euroopan johtavia optoelektronisten materiaalien tutkimusryhmiä. Heidän tutkimansa teknologia on auttanut puolijohde-laserteollisuuden kasvua Suomessa ja sillä on myös merkittävä rooli uusien fotonialan kehittämiseen käytettävien alustojen edistämisessä.

Professori Guina on tehnyt uraauurtavaa työtä niin fotonialan tutkijana kuin teollisuudessa, missä hän luo tutkimuspohjaista vaikuttavuutta myös Euroopan tasolla. Hän on kansainvälisesti tunnustettu tutkija, jonka laajaan rahoitusportfolioon lukeutuu muun muassa erittäin kilpailtu Euroopan tutkimusneuvoston myöntämä rahoitus alansa huippututkijoille.

Vuoden teknologiajohtajan tunnustuspalkinnon jakavat yhteistyössä Teknologiateollisuus ry ja innovaatiokonsulttiyhtiö Spinverse.