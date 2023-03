Piirit alkavat tukea uutta Bluetoothia

Bluetooth Special Interest Group on julkaissut Bluetooth-tekniikan uusimman version. Tekniikan versio 5.4 tuo erityisesti IoT-käyttöön tärkeitä uusia ominaisuuksia, joita piirien valmistajat haluavat nyt hyödyntää. Infineon on yksi ensimmäisiä 5.4-versiota siruissaan tukevia.

Yksi Bluetooth 5.4:n tärkeimmistä parannuksista on kaksisuuntainen viestintä tuhansien päätesolmujen kanssa yhdestä tukiasemasta. Nopeasti kasvavat sähköisten hintalappujen ESL-markkinat (Electronic Shelf Label) hyötyvät suuresti tästä ominaisuudesta sallimalla nykyisen standardipohjaisen langattoman Bluetooth-viestinnän käytön.

Uusi standardi pitää sisällään kaksi merkittävää lisäystä, jotka lyhenteistä innostuneessa maailmassa ovat PAwR ja EAD. PAwR (Periodic Advertising with Responses) mahdollistaa aikasynkronoidun tähtiverkon toteuttamisen kaksisuuntaisella viestinnällä käyttämällä parannettua määräaikaista mainontaa ja vastausominaisuutta. Laitteita voidaan allokoida ryhmille, jolloin ne voivat kuunnella vain oman ryhmänsä lähetyksiä. Tämän ominaisuuden tärkein etu on kyky tukea massiivisen kokoisia tähtiverkkototeutuksia tehokkaasti ja tehokkaasti.

Toinen uudistus on EAD (Encrypted Advertising Data), joka lisää mahdollisuuden salata mainontatietoja. Salattuja mainostietoja voi vastaanottaa mikä tahansa laite, mutta vain laitteet, jotka ovat aiemmin jakaneet yhteysavaimen, voivat purkaa ja todentaa sen. Tämän ominaisuuden merkittävä etu on, että se mahdollistaa säännöllisissä mainoksissa jaettujen tietojen salauksen vastausten kanssa.

Uusia ominaisuuksia tukevan Infineonin AIROC CYW20829 -piiri integroitu tehovahvistin tarjoaa laitteisiin dBm lähetystehoa ja vastaanottoherkkyyden -98 dBm 1 megabitin LE- eli low energy -linkeissä ja -106 dBm pitkän kantaman linkeissä 125 kilobitin datanopeudella.

CYW20829 on kaksiytiminen Arm M33 -järjestelmä, jossa yksi M33-ydin on varattu Bluetooth-ohjaimeksi ja toinen Cortex-M33 on saatavana asiakassovelluksiin. Infineonin mukaan piirin näytetoimitukset valikoiduille asiakkaille ovat jo alkaneet.