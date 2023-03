Terveysteknologia ennätysvientiin viime vuonna

Terveysteknologian tuotevienti oli viime vuonna 2,65 miljardia euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 6 prosenttia. Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja Saara Hassisen mukaan viime vuonna ala palasi normaalin kasvun aikaan.

- Koronavuodet verottivat terveysteknologian tuotevientiä, vaikka vienti on joka vuosi ollut edellistä vuotta suurempaa. Pahimpana vuonna 2020 koronatestien vienti korvasi muiden osa-alueiden viennin laskun, Hassinen kertoo.

Yhdistyksen puheenjohtaja Mika Hagberg Paree Group Oy:stä korostaa yrityksissä tehtävää tärkeää työtä ihmisten auttamiseksi, mikä tuo ylpeyttä olla yrityksen työntekijä. - Vastuullinen työpaikka ja kiinnostavat työtehtävät lisäävät pito- ja vetovoimaa alan yrityksiin. Vastuullisuus on tärkeää alan yrityksille, ei pelkästään haluna vaan myös kykynä ja tekoina.

Saara Hassisen mukaan korona ei ollut ainut syy, mikä vaikeutti yrityksiä. - Ilman koronaa sekä komponentti- ja osaajapulaa juhlisimme nyt 3 miljardin euron rajapyykin ohittamista. Sen verran kasvua edellisinä vuosina menetettiin.

Komponenttipulan osalta tilanne onneksi on helpottunut. Osaajapula sen sijaan on kroonistunut. Kansainvälisten rekrytointien tarve on kova, kuten muuallakin teknologiateollisuudessa.