Jättipiirillä on 100 miljardia transistoria

Intel valmistaa paljon muitakin kuin PC-koneiden mikroprosessoreja. Argonnen kansallisen laboratorion tulevaan Aurora-supertietokoneeseen se tekee myös grafiikkaprosessoreja, joista suurin on 100 miljardi transistoria sisällään pitävä MAX-sarjan grafiikkaprosessori.

Piiri kehitettiin koodinimellä Ponte Vecchio. Tiettävästi 10 nanometrin prosessissa valmistetuttu GPU-prosessori on maailman kompleksisin siru. Laskentakapasiteettia siinä on lisätty pinoamalla päällekkäin prosessorikerroksia.

MAX-grafiikkaprosessorilla yhdelle neliömillille on ahdettu 78,1 miljoonaa transistoria. Piillä koko siru vie tilaa 1280 neliömilliä. Kämmenelle se toki sopii.

Piiri sopii hyvin myös koneoppimismallien prosessointiin. Siinä on kaikkiaan 1024 Tensor-tekoäly-ydintä. L2-tason välimuistia on 417792 kilotavua. Komeus ei toimi akkuvirralla kovin hyvin, sillä tehonkulutus on 2400 wattia.

Piirillä Intel on hyödyntänyt kahta uuden sukupolven kotelointitekniikkaa. EMIB on siltapiiritekniikka, jolla voidaan liittää siruja monisirupiirillä. Toinen käytetty tekniikka on Foveros, jolla siruja bondataan suoraan kiekolle. Toiselle kiekolla tehdään TSV-läpiviennit ja se pinotaan kerrosten toisella puolelle. Näin syntyy ikään kuin kerrosvoileipä kahdesta kiekosta ja niiden välissä olevista piirimoduuleista.