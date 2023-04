Pneumaattisen turvapiirin voi suunnitella kolmessa minuutissa

SMC Automation on kehittänyt verkkotyökalun, jonka avulla pneumaattisen turvapiirin suunnittelu tapahtuu muutamassa minuutissa. PneuSAFE koneturvasovelluksesta löytyy nopeasti ja helposti turvatoimintoja ja turvasovelluksia, joiden piirit TÜV Rheinland on vahvistanut ISO 13849 kategorioiden ja suoritustasojen mukaisiksi.

Koneenrakentajilla on uuden sovelluksen avulla vihdoin mahdollisuus yksinkertaistaa ja nopeuttaa turvajärjestelmän suunnittelua, mikä on käytännöllistä, kun huomioidaan piirien sisältämien komponenttien suuri määrä. Kaikki sovelluksen piirit perustuvat vakiintuneisiin käytäntöihin, jotka on käytännössä testattu.

SMC Automation Oy:n tuotepäällikkö Eeva Korkolainen kehuu työkalun käyttöliittymää erittäin käyttäjäystävälliseksi. Se tarjoaa suunnittelijalle vaihtoehtoja, jotka kattavat suurimman osan tyypillisistä koneiden turvatoiminnoista.

- Jos sinulla on jo koneturvallisuuteen liittyvää teknistä osaamista, voit valita helppokäyttöisestä turvatoimintojen luettelosta. Näihin toimintoihin kuuluvat turvallinen tyhjennys, turvallinen pysäytys ja sulkeminen, turvallisesti rajoitettu nopeus, odottamattoman käynnistymisen estäminen, turvalliseksi alennettu paine, turvallinen jarruohjaus, turvallinen liikesuunta, kahden käden ohjaus, turvallinen loppuasento, turvallinen paineen seuranta, jäännöspaineen vapautus ja turvallinen voimatasapaino, Korkolainen luettelee.

Valitsemalla minkä tahansa mainituista käyttäjä pääsee suoraan joko yhden tai kahden kanavan arkkitehtuurin valintaan ja sitten käytettävissä oleviin piireihin.

Kun sovelluksessa on valittu turvallisuusvaihtoehto ja sovelluksen koko, PneuSAFE antaa piirin kuvauksen, osaluettelon (tuoteviitteineen), piiriä koskevan TÜV-raportin sekä ohjeet oikeaa toteutusta varten.

- PneuSAFE-verkkotyökalumme on ennen kaikkea vaivaton tapa päästä hyödyntämään laajaa tietämystämme turvallisuudesta ja se voi auttaa sinua suunnittelemaan tarvittavat piirit muutamassa minuutissa, Eeva Korkolainen tiivistää.