Mediatekin 5G-piiri on nyt Android-leirin tehokkain?

Taiwanilainen MediaTek on saavuttanut markkinajohtajan aseman 5G-älypuhelimissa erityisesti keskihintaluokkaisissa laitteissa. Premium-lippulaivasarjassa sen piirisarjat ovat kuitenkin hävinneet kisoja Qualcommin Snapdragon-sarjan tehokkaimmille piireille. Tämä saattaa nyt muuttua.

Nyt MediaTekin uusin Dimensity 9200+ -piirisarja on kirjannut suositussa AnTuTu-testissä historian kovimmat lukemat. Weibo-palvelussa kiinalaisbloggaaja DCS raportoi piirin tulokseksi 1,35 miljoonaa pistettä. Pääkilpailija Qualcommin Snapdragon 8 Gen2 -piirisarjan AnTuTu-pistemäärä on noin 1,33 miljoonaa pistettä.

Dimensity 9200+ on valmistettu TSMC:n 4 nanometrin prosessissa. Piiriä ei ole vielä virallisesti julkistettu, mutta vahvojen tietojen mukaan kyse on alkuvuodesta julkistetun 9200-piirisarjan päivitys.

Nykyisellä 9200-piirisarjalla on kahdeksan ydintä, joista yksi on huipputehokas 3 gigahertsin kellotaajuudella toimiva Arm X2. Sen rinnalla on kolme 2,85 gigahertsin kellotaajuudella toimivaa A710-ydintä ja neljä 1,8 gigahertsin A510-ydintä. Piirisarjan grafiikkaprosessori on Arm:n Immortalis-G715.

9200+ on nykytyyliin täysin 64-bittinen sovellusprosessori. Se pitää sisällään esimerkiksi laitetason säteenseurannan (ray tracing) eli piiri kykenee tuottamaan fotorealistista kuvaa. Piiri pyrkii ennen kaikkea haastamaan Qualcommin lippulaivapiirit, jotka ovat edelleen useimpien huippuluokan puhelimien ykkösvalinta.