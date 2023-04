OnePlussan ensimmäisen tabletin voi ennakkovarata 99 euron varausmaksulla

OnePlus on tuomassa markkinoille ensimmäistä tablettiaan. Yhtiö on nyt tuonut faniyhteisön jäsenille mahdollisuuden ennakkovarata laite. Varaus onnistuu 99 euron varausmaksulla, joka hyvitetään tabletin hinnassa.

Erikoista ennakkovarauskampanjassa on se, ettei OnePlus ole vielä paljastanut laitteen myyntihintaa. Ennakkovaraajia houkutellaan lisäksi ilmaisella 80 watin laturilla sekä yhdellä vapaavalintaisella lisälaitteella. Valittavana on jokok Magnetic-näppäimistö, Stylo-kynä tai Folio-kotelo. Ennakkovarattavana on rajoitettu erä laitteita.

Ennakkoarvioissan OnePlus Tabia on pidetty mielenkiintoisena laitteena, joka pitää sisällään laadukasta rautaa. Siinä on 11,61 tuuman 144 Hz:n näyttö erikoisella 7:5-kuvasuhteella, 8-12 gigatavua RAM-muistia, 128 gigatavua tallennustilaa, ja kookas 9510 milliampeeritunnin akku. Ohjelmistoa pyörittää MediaTekin Dimensity 9000 -piiri.

Viime vuonna tabletteja myytiin globaalisti 162,8 miljoonaa kappaletta, mikä oli 3,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021. Applen iPadien osuus markkinoista oli 38 prosenttia, joten OnePlus ryhtyy kisaamaan noin sadan miljoonan Android-tabletin markkinoista.

OnePlus Tabin tähtäimessä lienee ennen kaikkea Samsungin noin 30 miljoonan tabletin siivu. Halvempien Android-tablettien markkina ei näytä olevan OnePlussan kannalta mielenkiintoinen markkina.