Suomalaiset startupit keräsivät viime vuonna 1,8 miljardia euroa

Kotimaiset startupit keräsivät jälleen ennätysmäärän kasvurahaa. Vuonna 2021 niihin sijoitettiin yhteensä 1,4 miljardia, nyt summa on kasvanut lähes puolella miljardilla. Pääomasijoittajat ry:n mukaan lopullinen kerätty rahasumma oli 1790 miljoonaa euroa.

- Suomalaisten startupien saama rahoitus on kymmenkertaistunut kymmenessä vuodessa. Muutaman edellisvuoden aikana kasvu on ottanut suuria loikkia, ja myös pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kehitys on ollut positiivista”, kertoo Pääomasijoittajien toimitusjohtaja Anne Horttanainen.

Startupit keräävät rahoitusta useilta eri sijoittajatahoilta. Aiempien vuosien tapaan suurin osa rahoituksesta tuli pääomasijoittajilta, jotka sijoittivat suomalaisiin startupeihin yhteensä yli miljardi euroa vuoden 2022 aikana. Nousua on reilusti edellisvuodesta, jolloin pääomasijoittajat sijoittivat suomalaisiin startupeihin yhteensä 886 miljoonaa. Vuoden 2022 summasta 280 miljoonaa tuli kotimaisilta pääomasijoittajilta ja 753 miljoonaa ulkomaisilta pääomasijoittajilta. Näissä luvuissa ovat mukana sekä venture capital- että growth-sijoitukset startup-yrityksiin.

Mittavan potin, 597 miljoonaa, sijoittivat myös muut ulkomaiset sijoittajat, johon kuuluvat muun muassa yritykset ja rahastosijoittajat.

Suomalaisiin startupeihin sijoittivat myös kotimaiset enkelisijoittajat (37 miljoonaa) ja muut suomalaiset sijoittajat, kuten rahastosijoittajat ja työeläkeyhtiöt (53 miljoonaa). Kotimaisen joukkorahoituksen kautta sijoitettiin 70 miljoonaa.

Ennätyssummaa paisuttivat muun muassa toimitusketjujen tehostamiseen keskittyvän Relexin alkuvuodesta julkaisema 500 miljoonan sijoituskierros ja tietokantapalveluyritys Aivenin 200 miljoonan kierros. Muita suuria sijoituskierroksia keräsivät kvanttitietokoneita kehittävä IQM (128 miljoonaa) ja satelliittiteknologiayritys Iceye (120 miljonaa).

- Suurimmissa rahoituskierroksissa pääosassa ovat usein ulkomaiset rahastot. Useiden kymmenien tai satojen miljoonien rahoitusta ei yksin suomalaisin voimin voida tehdä, ja jotta kotimaiset startupit voivat kilpailla globaaleilla markkinoilla toimivien yritysten kanssa, kansainvälistä rahaa tulee houkutella Suomeen entistä pontevammin, Horttanainen kertoo.

Uusien startupien määrä laskee

Edellisen neljän vuoden aikana suomalainen startup- ja venture capital -ekosysteemi on noussut uudelle tasolle. Startupien keräämässä rahoituksessa on otettu kasvuloikka, menestyviä yrityksiä on enemmän ja rahastojen varainkeruu on ollut onnistunutta.

Tunnelmat tulevaisuuden kehityksestä ovat kuitenkin epävarmoja. Tilastojen valossa sijoitusaktiivisuus on ollut Suomessa hyvällä tasolla vielä loppuvuodestakin, mutta muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa on jo nähty aktiivisuuden hiipumista. Barometrin mukaan VC-sijoittajat kokevat, että hyviä sijoitusmahdollisuuksia on aiempaan tapaan, mutta viime aikoina Suomessa on noussut keskusteluun uusien startupien laskeva määrä.

Startupien määrän hupeneminen huolestuttaa myös Horttanaista. - Jotta hyvä kehitys ei ota takapakkia, yhteistyötä kasvun edistämiseksi ja yritysten määrän lisäämiseksi on jatkettava. Odotankin myös uudelta hallitukselta kunnianhimoisia avauksia kasvu- ja yrittäjämyönteisen politiikan suhteen, hän päättää.