Suomalaisen kuituoperaattorin verkko rakennetaan Nokian raudalla

Suomen valokuitumarkkina on pitkän hiljaiselon jälkeen herännyt henkiin ja nyt verkkoja vedetään vauhdilla eri puolille maata. Maan edullisimmaksi kuituoperaattoriksi itseään mainostavan Valoon 10 gigabitin verkko perustuu Nokian laitteisiin.

Kauppa sisältää runoverkon liitäntäsolmut ja Nokian Altiplano-ohjaimet, joilla määritetään verkon ominaisuudet. Valoon uuden verkon on tarkoitus yhdistää verkkoon 200 000 kotia noin 30 kaupungissa vuoden 2026 loppuun mennessä.

Valoon verkossa hyödynnetään Nokian Lightspan FX -reititintä. Sen ytimessä on yhtiön itse kehittämä Quillion-piirisarja. Rauta on valmis passiivisiin 25 gigabitin yhteyksiin, joten jos Valoo haluaa myöhemmin lisätä verkon kapasiteettia, laitteisto on siihen valmis.

Valoon toimitusjohtaja Tommi Linna korostaa myös Nokian kuituverkon reitittimien energiatehokkuutta. Nokian verkon hiilijalanjälki on 95 prosenttia pienempi perinteisiin point-to-point-ratkaisuihin verrattuna.

Valoon (Adola Oy) omistaa 100-prosenttisesti DIF Capital Partners. Tämän vuoden helmikuussa yhtiö ilmoitti kuituverkkojen rakentamisen lisäksi tarjoavansa itse internetpalveluliittymiä ja tuovansa verkkonsa kolmansien osapuolien operaattoreiden käyttöön.