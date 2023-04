Kuitua voi nyt ostaa Gigantista

Gigantti on tuonut 42 myymäläänsä Valokuitusen tuotteet ja asiantuntevan palvelun, jonka avulla valokuidun hankkiminen onnistuu ympäri maata. Valokuitusen valokuitu on ainoa valtakunnallisilla markkinoilla oleva tuote, joka perustuu avoimeen palveluun: asiakkaan ei tarvitse sitoutua yhteen nettiliittymän toimittajaan, vaan laajakaistan ja lisäpalvelut voi valita useiden yritysten valikoimista.

Suomessa on käynnistynyt jonkinlainen valokuitubuumi. Yritykset rakentavat fyysisiä verkkojaan tiheään tahtiin ja investoinnit yhteyksiin nousevat useihin satoihin miljooniin euroihin. Kohta puhutaan jo miljardiluokan hankkeesta.

Syykin on selvä. Suomalaiset käyttävät vuonna 2023 eniten tietoliikenneverkkoja kuin koskaan, ja vuonna 2030 dataa ennustetaan liikkuvan verkoissa jopa 150 kertaa enemmän kuin nyt. Datamäärien hurja kasvu asettaa niin kiinteät kuin langattomatkin mobiiliverkot entistä kovempien vaatimusten eteen.

Valokuitusen myyntijohtaja Tuukka Virtasen mukaan valokuitu on paras kiinteä tietoliikenneyhteys, jolla netti ei pätki tai ruuhkaudu. - Se on myös pitkäikäinen hankinta, jonka tiedetään kestävän ainakin 50 vuotta, Virtanen hehkuttaa.

Valokuitusen tarjoamien yhteyksien etu on runsain laajakaistapalveluvalikoima. Asiakkaan ei tarvitse sitoutua yhteen nettiliittymän toimittajaan, vaan laajakaistan ja halutut lisäpalvelut voi valita useiden yritysten valikoimista. Nettiliittymän voi kilpailuttaa ja vaihtaa niin usein kuin haluaa.

Valokuitusen yhteistyö maan suurimman kodinelektroniikkaketjun, Gigantin, kanssa käynnistyi maaliskuussa. Uusi tuote on otettu Gigantin myymälöissä innostuneena vastaan, ja sen haltuunottoon on panostettu valtakunnallisilla asiakaspalvelukoulutuksilla. Yhteistyön edetessä suomalaisille on luvassa kampanjointia, ostoetuja sekä paikallisaktivointeja ympäri maata, kertoo Gigantin datatuotekategorian myyntipäällikkö Sami Kinnunen.