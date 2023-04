Suomen suurin ICT-tukkuri ALSO on tutkinut suomalaisten työssäkäyvien näkemyksiä vapauteen valita oma työkoneensa. Yksi tuloksista on mielenkiintoinen: vain 6 prosentilla on työkoneena Mac-tietokone, vaikka selvästi useampi haluaisi sellaisen.

Viavi Solutions on julkistanut jo seitsemännen 5G-verkkojen tilaa luotaavan raporttinsa. Sen perusteella 5G on ylittänyt tärkeän virstanpylvään, sillä maailmassa on nyt 5G-verkkoja 2497 kaupungissa 92 eri maassa.

Japanilainen Asahi Kasei Microdevices eli AKM kehittää uutta erittäin nopeaa virranmittaustekniikkaa. Tämä tekniikka on ihanteellinen suurtaajuussovelluksiin ja mahdollistaa pienempiä, tehokkaampia sähköjärjestelmiä. AKM esittelee uutta teknologiaa ensimmäistä kertaa 9.-11. toukokuuta PCIM Europe -messuilla Nürnbergissä.

Maailman älypuhelinmarkkinat kutistuivat tammi-maaliskuussa jo viidettä neljännestä putkeen. Ensimmäisen neljänneksen kokonaismyynti laski 12 prosenttia vuodentaksieen verrattuna.

Eaton on esitellyt ARCON 3G -valokaarisuojausjärjestelmä, joka vähentää haitallisten ja kalliiden valokaarituhojen riskiä pienjännitekojeistokokoonpanoissa. Kiinteistön sähköpääkeskukseen liitettävä ARCON takaa parhaan mahdollisen suojauksen valokaarelta, sillä sen kokonaisvaimennusaika on alle 2 millisekuntia.

Langattomissa lähiverkoissa toimivia laitteita on tuotu markkinoille jo pian kolmen vuosikymmenen ajan ja tähän asti laitteiden toimitusmäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Viime vuonna toimitukset kuitenkin laskivat ensimmäistä kertaa, raportoi IDC.

Taiwanilainen MediaTek tunnetaan Dimensity-sarjan piireistään, joilla se yrittää kampittaa Qualcommin Android-älypuhelimissa. Nyt yritys on lanseerannut uuden Dimensity Auto -alustan, joka tuo uusimmat 5G-ratkaisut myös autoihin satelliittihätäpuheluja myöten.

Suomalainen elektroniikan sopimusvalmistaja NOTE Hyvinkää kertoo ottaneensa käyttöön uuden juotosuunin. Oy toivottaa tervetulleeksi uuden reflow-juotosuunin. Kyse on BTU Internationalin PYRAMAX 100A -uunista, joka muodostaa tasaisen juottamisen ohjelmoitavissa 8 kuumennusvyöhykkeessä (8 ylä- + 8 alalämmitintä).

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin arvo vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 319 miljoonaa euroa. Se on 13,8 prosenttia enemmän kuin vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Sähköteknisen kaupan liiton mukaan luku rikkoi aiemmat ennätykset, ja oli kaikkien aikojen paras vuoden aloitus alalle.

Gigantti on tuonut 42 myymäläänsä Valokuitusen tuotteet ja asiantuntevan palvelun, jonka avulla valokuidun hankkiminen onnistuu ympäri maata. Valokuitusen valokuitu on ainoa valtakunnallisilla markkinoilla oleva tuote, joka perustuu avoimeen palveluun: asiakkaan ei tarvitse sitoutua yhteen nettiliittymän toimittajaan, vaan laajakaistan ja lisäpalvelut voi valita useiden yritysten valikoimista.

Langattomissa kuulokkeissa puhutaan usein häviöttömästä audiosta, mutta pääsääntöisesti kyse on markkinointipuheesta. Ns. cd-tasoiseen äänentoistoon ei pystytä jo Bluetoothin rajoitusten takia. Nyt markkinoille ollaan tuomassa kuulokkeita, jotka täyttävät häviöttömän musiikin lupauksen.

Tuskinpa mikään tekniikka on vallannut markkinoita yhtä nopeasti kuin OpenAI:n generatiivinen tekoälybotti. Amazonin pilvipalvelu AWS hyppää nyt samaan junaan tuomalla generatiivista tekoälyä, kuten laajoja kielimalleja (LLM, large language model) kehittäjien käyttöön.

Puolijohteiden valmistuslaitteiden markkinat kasvoivat viime vuonna 107,6 miljardiin dollariin. SEMI-järjestön mukaan kasvua tuli 5 prosenttia. Lukema on samalla alan uusi ennätys.

Suomen valokuitumarkkina on pitkän hiljaiselon jälkeen herännyt henkiin ja nyt verkkoja vedetään vauhdilla eri puolille maata. Maan edullisimmaksi kuituoperaattoriksi itseään mainostavan Valoon 10 gigabitin verkko perustuu Nokian laitteisiin.

Lidarien eli valotutkien tekniikkaa käsittelevän artikkelin toisessa osassa esitellään käytettyjen laserin tyyppejä ja tekniikkaa. Laserien kustannukset ja piirien tarjonta määräävät lopulta, mitkä lidarit menestyvät markkinoilla.

Uusien magneettisia ominaisuuksia omaavien kvanttimateriaalien löytämisen uskotaan tasoittavan tietä erittäin nopeille ja huomattavasti energiatehokkaammille tietokoneille ja mobiililaitteille. Toistaiseksi tämäntyyppisten materiaalien on osoitettu toimivan vain erittäin kylmissä lämpötiloissa. Nyt Chalmersin teknillisen yliopiston tutkimusryhmä Ruotsissa on saanut kaksiulotteisesta magneettisesta kvanttimateriaalista tehdyn laitteen toimimaan huoneenlämmössä.

Kyberturvallisuusyhtiö Fortinetin maailmanlaajuinen tutkimus osoittaa, että selvä enemmistö yrityksistä on altistunut toimistoympäristön ulkopuolella tapahtuneille tietoturvaloukkauksille. Yrityksistä löytyy halua panostaa hybridityöskentelyyn mukautettuun tietoturvaan.

Venäjä saa edelleen amerikkalaisia mikropiirejä huolimatta siitä, että Yhdysvallat kielsi siruviennin Venäjälle 24. helmikuuta 2022. Nikkei-uutistoimiston keräämien tietojen mukaan iso osa piireistä menee Venäjälle Hongkongin tai Manner-Kiinan kautta.

Kotimaiset startupit keräsivät jälleen ennätysmäärän kasvurahaa. Vuonna 2021 niihin sijoitettiin yhteensä 1,4 miljardia, nyt summa on kasvanut lähes puolella miljardilla. Pääomasijoittajat ry:n mukaan lopullinen kerätty rahasumma oli 1790 miljoonaa euroa.

Norjalaisen Nordic Semiconductorin RF-järjestelmäpiirit ovat hyvin suosittuja Bluetoothia ja eri IoT-radioita tukevissa laitteissa. Nyt yhtiö on esitellyt ensimmäisen neljännen sukupolven nRF54-järjestelmäpiirinsä.