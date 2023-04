Kuka maksaa mobiilivideon siirron kustannukset?

Tällä hetkellä operaattorin tehtävä on huolehtia siitä, että tilaajat voivat ladata älypuhelimiinsa mobiilivideoita. Mutta pitääkö näiden kustannusten kuulua operaattorille? Tästä on alkamassa laaja keskustelu, jossa kustannuksia halutaan jakaa.

Mobiilioperaattorien MOVIC-komitea järjesti aiemmin tässä kuussa Enean aloitteesta keskustelun, jossa asia nostettiin pöydälle. Mukana oli yli 90 operaattoria ja valmistajaa eri puolilta maailmaa, mukaan lukien Orangen ja Deutsche Telekomin kaltaisia jättioperaattoreita.

Miksi tämä on ongelma? Euroopan komissio on esittänyt "digitaalisen vuosikymmenen" suunnitelmia – suunnitelman ottaa käyttöön gigabit-yhteys kaikille ja varmistaa, että 5G-peitto on saatavilla kaikkialla, mutta kestävällä tavalla, jossa kustannukset ja vastuu jaetaan yhdessä digitaalisen ekosysteemin kesken. Keskustelu oli animoitu, ja Amy Cameron ilmaisi huolensa.

Ongelmaan on esitetty ratkaisuja. Yhdessä mallissa sisällöntuottajat maksaisivat liitäntäverkoista. STL Partnersin tutkimusjohtaja Amy Cameron pitää sitä ongelmallisena. - Mallilla ei saavuteta sitä, mitä haluamme. Pelkään, että sillä voi olla tahattomia seurauksia. Suurilla teknologiajätteillä ei ole vaikeuksia maksaa, mutta pienten startupien kilpailu vaikeutuu.

O2 Telefónican Matthias Sauderin mukaan kukaan ei halua tätä. Kyse on ennen kaikkea siitä, että eri osapuolille tulisi oikeudenmukainen osuudesta investoinneista.

Jo näistä kommenteista nähdään, että keskustelu tulee olemaan hankala. Samalla operaattoreilla ja sisällöntuottajilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin työskennellä yhdessä, koska he edistävät toistensa liiketoimintamalleja. Kyse ei ole vain operaattorin haasteesta.

Matkaviestinverkko-operaattoreiden toimialaorganisaation GSMA:n mukaan radioverkon osuus keskiverto-operaattorin energiakustannuksista on tällä hetkellä 87 prosenttia. Verkon nopeuden ja toimivuuden parantuessa myös energiankulutus lisääntyy, mikä aiheuttaa ongelmia ympäristötietoisille operaattoreille, jotka haluavat omat vihreät tavoitteensa samalla kun energiakustannuksia halutaan hillitä.

Viime vuonna energian hinnannousu rokotti monien operaattorien tuloksia rankasti. Verkoista täytyy tehdä energiatehokkaampia, mikä tarkoittaa siirtymistä 4G:stä 5G-tekniikkaan, sekä tukiasemien uusiminen energiatehokkaammiksi. Tämä kaikki maksaa.

Lopulta kyse on myös siitä, kuinka paljon käyttäjä on valmis maksamaan yhteydestään. Onko tärkeä, että kissavideo valuu reaaliajassa teräväpiirtoisena puhelimen ruudulle? Olisiko käyttäjä valmis maksamaan siitä enemmän?

