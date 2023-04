ADI kaappasi teknologiajohtajan AMD:ltä

Analog Devices kertoo nimittäneensä Alan Leen teknologiajohtajan tehtävään. Lee seuraa CTO-pestissä Dan Leibholzia, joka toimii nyt ADI:n digitaalisen liiketoimintayksikön johtajana.

Teknologiajohtajana Alen Leen tehtävänä on tunnistaa ja pyrkiä edistämään seuraavan sukupolven teknologioita, jotka muokkaavat puolijohdeteollisuutta ja sen markkinoita. Hän ja hänen tiiminsä tekevät tiivistä yhteistyötä ADI-asiakkaiden, yliopistojen, tutkimusorganisaatioiden ja muiden strategisten kumppaneiden kanssa.

Aiemmin Lee toimi AMD:llä tutkimus- ja kehitysjohtajana. Siellä ollessaan hänen tiiminsä kehittivät uusia laitteistoja, ohjelmistoja, tekoälyä ja korkean suorituskyvyn laskentateknologioita ja olivat vastuussa monista innovaatioista ja patenteista viime vuosikymmenen aikana. Ennen AMD:tä Alan toimi toimitusjohtajana yksityisessä omistuksessa olevassa yrityksessä, joka loi teknologioita korkean taajuuden kauppaan ja kvantitatiiviseen talousanalyysiin. Aiemmin hän on kehittänyt asiantuntemusta suurissa, monikansallisissa suunnittelu- ja teknologiaprojekteissa työskennellessään Intelillä ja IBM:llä.

Lee toimii tällä hetkellä sekä Semiconductor Industry Associationin (SIA) CTO-komitean että Global Semiconductor Alliancen (GSA) CTO-neuvoston puheenjohtajana. Hän on toiminut Semiconductor Research Corporationin hallituksessa ja NSF Institute for Pure and Applied Mathematics -instituutin johtokunnassa.