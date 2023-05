OnePlussan ensimmäinen tabletti yllättää - puutteitakin on

OnePlus on Suomessa suosittu älypuhelinmerkki, joten yritys tuo ensimmäisen tablettinsa tänne suurin odotuksin. 499 euroa maksava laite yllättää suorituskyvyllään ja on erittäin hyvä vaihtoehto Android-tablettia etsivälle. Muutama erikoinen puute laitteessa on.

OnePlus Pad on ohut, vain 6,7 millimetriä paksu laite. Tabletti sopii kahteen käteen hyvin ja tuntuma on pyöreiden reunojen ansiosta mukana. Kamera on takana keskellä, mikä on onnistunut ratkaisu, sillä sormet eivät kuvatessa eksy kameran eteen.

Tabletissa on sulava 144 hertsin näyttö ja resoluutio 2800 x 2000 on myös erittäin hyvä. Näyttö on melkein koko tabletin kokoinen, reunukset ovat vain 6,7 millin levyiset. Kuvasuhde on poikkeava eli 7:5, mutta ratkaisu toimii hyvin.

Mediatekin Dimensity 9000 -piirisarja on erinomainen: laite toimii todella sujuvasti. Esimerkiksi kasvontunnistus on erittäin nopea ja helppokäyttöinen. Kasvojen rekisteröinti on todella nopea. Tabletti on ylipäätänsä tehokkaamman tuntuinen verrattuna muiden valmistajien tabletteihin. Näkyy esim. tabletin nopeudessa ja pelatessa.

Padissa on 9510 milliampeeritunnin akku, jota ladataan 65 watin SuperVOOC-laturilla. Laturia ei tule pakkauksen mukana, joten sellainen pitää olla valmiina. Akunkesto on erinomainen, ja vetää vertoja mille tahansa iPadille. Applen ja Samsungin laitteita selvästi nopeampi lataus nostaa Padin osakkeita.

Kamerat tabletissa eivät ole mitkään kummoiset, mutta ihan kohtuullisen näköisiä kuvia saa silti otettua. Tablettia ei kuitenkaan ole lähtökohtaisesti tarkoitettu kuvauslaitteeksi, joten tämä ei juuri haittaa.

Pieniä puutteitakin on. Tallennustilaa on liian vähän tablettiin, vain 128 gigatavua. RAM-muistia riittävästi (8Gb). Suurin puute on 5G-tuen puuttuminen: kun SIM-korttipaikkaa ei ole, OnePlus Tab on vain Wi-Fin varassa. Jaettua lähiverkkoa vaikkapa kännykän kautta voi toki käyttää normaalisti.

Laitteen kylkeen myydään sekä näppäimistöä, että Bluetooth-kynää. Näppäimistön kanssa tabletti on erittäin käytännöllinen. Sitä voi käyttää sujuvasti opiskelutehtävien tai töiden tekoon. Näppäimistö on hieman pieni suuremmille sormille, mutta tämä johtuu tabletin fyysisistä mitoista. Suomalaista näppäimistöä ei saa, eikä sitä ole ilmeisesti tulossakaan.

Kosketuslevy näppäimistön alareunassa on erinomainen, se toimii todella hyvin ja tekee tabletin käytöstä nopeampaa ja helpompaa ja toimii kaikissa sovelluksissa. Kynä ei juuri vaikuta tabletin normaalissa käytössä (videoiden katseleminen, pelaaminen, netissä surffaaminen yms.), mutta jos laitteella haluaa piirtää, kynä on välttämätön.

Padissa on useita ominaisuuksia, joita muista tableteista ei löydy. Näytön voi jakaa kahdelle sovelluksella ”swaippaamalla” yläreunasta kahdella sormella.

Kaiken kaikkiaan OnePlussan ensimmäinen tabletti on aika osunut aluevaltaus valmistajalta. Muutamilla suunnitteluvalinnoilla hinta on saatu puristettua alle 500 euroon ja tällä halutaan houkutella niitä ostajia, joille Samsungin uusimmat tabletit (Applen laitteista puhumattakaan) ovat liian kalliita. Tabletillaan OnePlus lunastaa taas hyvin ”lippulaivan tappajan” luonteensa, jolla se tuli aikanaan älypuhelinmarkkinoille.

Hintatiedot

OnePlus Pad 499 euroa

OnePlus Stylo-kynä 99 euroa

OnePlus Magnetic Keyboard 149 euroa

OnePlus Pad Case 59 euroa

(OnePlus 80W SUPERVOOC laturi 39 euroa)