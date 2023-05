Tietoturvayhtiö Check Point on raportoivat vuoden ensimmäisen neljänneksen kehityksen kyberhyökkäysten määrässä. Globaalisti hyökkäysten määrä kasvoi vuodentakaisesta seitsemän prosenttia. Jokainen organisaatio kohtasi keskimäärin 1248 hyökkäystä viikossa eli 178 kertaa päivässä.

IoT-datan siirtoon on olemassa useita eri radiotekniikoita. Mobiiliverkoissa vainta kohdistuu yleensä LTE-M- tai NB-IoT-tekniikkaan. Nämä ovat jatkossa korvautumassa uudella RedCap-tekniikalla, joka on samalla ensimmäinen 5G-verkkoihin räätälöity IoT-radiotekniikka.

World Economic Forumin mukaan jokainen EU-kansalainen tuottaa vuosittain 17,7 kiloa elektroniikkajätettä. Kuitenkin sama lähde kertoo, että vain 20 % koko maailman elektroniikkajätteestä on keräilyn ja kierrätyksen piirissä. Panasonic yrittää vastata haasteeseen uudella vastuullisuusohjelmallaan.

Kuinka tarkkaan älypuhelimen pitäisi kyetä paikantamaan sijaintinsa? Joskus usean metrin tarkkuus satelliittien signaalien avulla riittää, mutta joskus tarvitaan senttimetriluokan tarkkuutta. Sellaista Samsung on tuomassa puhelimiinsa ensimmäisellä UWB- eli ultralaajakaistapiirillä.

OnePlus on Suomessa suosittu älypuhelinmerkki, joten yritys tuo ensimmäisen tablettinsa tänne suurin odotuksin. 499 euroa maksava laite yllättää suorituskyvyllään ja on erittäin hyvä vaihtoehto Android-tablettia etsivälle. Muutama erikoinen puute laitteessa on.

Saksalaisen Hetzner Groupin tytäryhtiö Hetzner Finland Oy on juhlinut viisivuotista Suomen-taivaltaan Tuusulan datakeskuksessaan. Hetzner Suomen ensimmäinen datakeskus otettiin käyttöön keväällä 2018, ja siitä lähtien tuhannet asiakkaat ovat käyttäneet Hetznerin palvelimia IT-infrastruktuurinsa tarpeisiin.

Espanjalainen Semidynamics on julkistanut maailman ensimmäisen täysin muokattavissa olevan 64-bittisen RISC-V-ydinten perheen. Suorittimet ovat ihanteellisia suurten datamäärien käsittelyyn esimerkiksi tekoälyssä, koneoppimisissa ja suurteholaskennassa.

Suomen optiikan ja fotoniikan päätapahtuma OPD2023 järjestetään Joensuussa touko-kesäkuun vaihteessa. Pääteemoiksi tapahtumassa ovat nousemassa turvallisuus ja puolustus, nano- ja mikro-optiikka sekä hyperspektrikuvantaminen.

Navitas Semiconductor on kalifornialainen tehoelektroniikkayritys, jonka GaNFast-piirit ovat esimerkiksi monen huippunopean kännykkälaturin taustalla. Nyt Mouser Electronics ryhtyy myymään kaikkia Navitasin puolijohteita.

Analog Devices kertoo nimittäneensä Alan Leen teknologiajohtajan tehtävään. Lee seuraa CTO-pestissä Dan Leibholzia, joka toimii nyt ADI:n digitaalisen liiketoimintayksikön johtajana.

Se, kuinka pitkälle sähköauton akustolla voi yhdellä latauksella ajaa, riippuu akuston koosta ja käytetyn kemian energiatiheydestä. Akuston kokoa on vaikea nykyisestä kasvattaa, mutta onneksi kiinalaistutkijat ovat onnistuneet kasvattamaan akun energiatiheyden yli kaksi kertaa nykyistä suuremmaksi.

Linköpingin yliopistossa Ruotsissa on kehitetty maailman ensimmäinen puusta valmistettu transistori. Linköpingin yliopiston ja KTH:n tutkijoiden tutkimus on julkaistu PNAS-lehdessä ja se tasoittaa tietä puupohjaisen elektroniikan ja elektroniikkalaitosten ohjauksen edelleen kehittämiselle.

Recser Oy:n teettämän selvityksen mukaan akku- ja paristoraaka-aineiden kierrättämisellä on merkittäviä ilmastohyötyjä. Suomalaiset palauttivat viime vuonna paristoja ja pienakkuja kierrätykseen noin 1,8 miljoonaa kiloa. Tästä määrästä saatiin uusiokäyttöön noin 0,9 miljoonaa kiloa eli noin 30 täyttä rekkalastillista kierrätysmateriaalia, kuten rautaa, sinkkiä, nikkeliä, kuparia ja kobolttia.

Joka vuosi toukokuun ensimmäisenä torstaina vietetään Maailman salasanapäivää. Ensi viikolla koittavan päivän alla tietoturvayhtiö Check Point Software Technologies muistuttaa turvallisten salasanojen tärkeydestä. Salasanoilta vaaditaan koko ajan enemmän. Kasvattamalla salasanan pituus 18 merkkiin voidaan rakentaa täysin murtamaton avain.

Tesla on julkistanut viime vuoden ympäristövaikutusraporttinsa. Lähinnä raportti todistelee sähköautoilun positiivisia vaikutuksia hiilidioksidipäästöihin, erityisesti jos sähkö tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla. Data sisältää kuitenkin mielenkiintoista tietoa Tesla-autojen akustoista.

Syksyllä 1999 olin Genevessä Telecom-messuilla ja pääsin soittamaan Suomeen Iridium-satelliittipuhelimella. Laitteessa oli pienen sateenvarjon kokoinen antenni, mutta puheyhteys toimi ihan hyvin. Nyt sama onnistuu aivan tavallisella älypuhelimella. Ensimmäinen puhelukin soitettiin jo Teksasista Japaniin.

Tietoturvayhtiö Palo Alto Networksin turvallisuusyksikkö Unit 42:n julkaiseman tiedon mukaan kiinalainen hakkeriryhmä Alloy Taurus hyödyntää PingPull-haittaohjelman uutta versiota hyökkäyksissään. Sen uusi Linux-versio näyttää onnistuvan välttämään tehokkaasti suojausohjelmia.

Vielä vuosi sitten olisi ollut järkevää suositella nuorille melkein mitä tahansa perustietotekniikkaa tai ohjelmistokehitystä opiskelualaksi. Enää näin ei ole. Devisioonan toimitusjohtaja Jouni Heikniemen (kuvassa) mukaan koodariksi ei enää kannata opiskella.

Nets julkistaa yhteistyössä sovelluskehittäjä Softpay.io:n kanssa maksuratkaisun, joka muuttaa puhelimen maksupäätteeksi. Ostokset ja maksut tehdään helposti siellä, missä asiakas on, jolloin jonot ja odottelu kassalla jäävät pois. Samalla yritysten kassavirta nopeutuu.

Itävaltalainen RECOM on esitellyt minikokoisen 5 watin DC-DC-teholähteen. REC5K-AW-poweri sopii monenlaisiin sovelluksiin, joissa on pulaa tilasta.