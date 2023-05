NATO-käyttöön tehty läppäri salaa itse kiintolevynsä

Sotilaskäytössä läppärini pitää kestää koviakin olosuhteita, mutta se ei vielä riitä. Lisäksi laitteen tietoturvalta vaaditaan normaalia enemmän. Panasonicin Toughbook 40 on hyvä esimerkki tällaisesta kenttäkannettavasta.

Kannettava on varustettu Viasatin toteuttamalla itsesalaavalla Eclypt Core Encrypted Internal Solid State Drive -kiintolevyllä. Tämän myötä laite tarjoaa NATO-tason optimaalista tietoturvaa.

Koviakin oloja kestävä 14 tuuman kannettava tietokone on suunniteltu puolustussektorin operatiiviseen käyttöön jalkaväelle ja ajoneuvoihin sekä ajoneuvojen diagnostiikkaan, kunnossapitoon ja koulutukseen. Poliisille ja rajavartiostolle laite sopii ihanteellisesti muun muassa reititykseen, rekisterikilpien tunnistukseen sekä epäiltyjen paikantamiseen. Modulaarisen rakenteen ansiosta laitetta on helppo ja nopea muokata eri tarpeisiin, ja käytettävissä on seitsemän eri laajennustasoa.

Uuden mallin tietoturva- ja viestintäominaisuudet ovat sotilaskäyttöön soveltuvalla tasolla. Windows 11 Secured-core PC on varustettu Intel Core i5-1145G7 vPro -suorittimella (Intel Core i7 vPro -suoritin saatavilla), 16 Gt:n RAM-muistilla (jopa 64 Gt saatavilla) sekä nopeasti irrotettavalla 512 gigatavun NVMe-väyläisellä SSD-levyllä. Kiintolevy on päivitettävissä jopa 2 teratavuun.

Laite on nyt myös sertifioitu käyttöön NATO-hyväksyttyjen, itsesalaavien ja nopeasti irrotettavien Viasat-asemien kanssa, ja tarjolla on myös MIL-tason liittimet sekä telakointiasemat. Valaistus ja lähtevät signaalit on myös mahdollista sammuttaa yhdellä kosketuksella toimivalla piilotuspainikkeella.