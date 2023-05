Applen M3-prosessori voi muuttaa markkinaa, mutta ei niin kuin Apple haluaa

Apple kehittää jo kolmannen polven omia M-prosessorejaan tietokoneisiinsa. Nyt verkkoon on tihkunut huhuja siitä, mitä saattaa olla tulossa. M3-sarja voi todella mullistaa kannettavien tietokoneiden markkinat, mutta ei ehkä ole sitä, mitä Apple haluaa.

Esimerkiksi Bloomberg on uutisoinut työn alla olevista uusista suorittimista. Kannattaa muistaa, että tammi-maaliskuussa Applen tietokonekauppa putosi IDC:n mukaan 40,5 prosenttia vuodentakaisista luvuista. Yhtiön siis pitää keksiä jotain piristääkseen omien laitteidensa myyntiä jatkuvasti kutistuvilla PC-markkinoilla.

Bloombergin tietojen mukaan M3 Pro -prosessorilla olisi vähintään 12 CPU-ydintä ja 18 grafiikkaydintä sekä 36 gigatavua yhtenäismuistia. Nämä ovat siis perustason suorittimen eli M3-karvalakkimallin lukemia.

Mikäli Applen aiempi linja pitää, tulisi M3 Max -versioon jopa 28 CPU-ydintä ja yli 80 GPU-ydintä. Vaikka käytössä olisi TSMC:n tulollaan oleva 3 nanometrin prosessi, nämä olisivat jättimäisiä piisiruja.

Samalla Macbookien suorituskyky hyppäisi jälleen ison harppauksen eteenpäin. Tämän hetken arvion mukaan M3-prosessorit voisivat tulla TSMC:n linjoilta joko loppuvuodesta tai alkuvuonna 2024.

Mitä tämä tarkoittaisi Applen tietokonemalliston kannalta? High end -pään laitteita ostavat ammattilaiset - sisällöntuottajat, kehittäjät, tutkijat - saisivat käyttöönsä loputtomasti suoritustehoa. Jos akun koko ei kannattavissa kasvateta, toiminta-aika akulla voisi silti pysyä hyvin samanlaisena kuin nykyään.

Suuremman muutoksen M3-prosessori toisi kuitenkin Applen tietokoneiden kevyempään linjaan eli Air-mallistoon. Mikä tahansa M3-prosessori tekisi Airista sellaisen tehokannettavan, ettei useimmilla ole tarvetta hankkia kalliimman pään Pro-koneita.

Hyvä esimerkki on oma vuoden 2021 Macbook Pro, jossa on varustelultaan heikoin M1 Pro -prosessori. Sillä on tehty kuvien ja videoiden käsittelyä, taittotöitä ja jopa raskaita simulaatioita, eikä koen käytännössä edes lämpene koskaan. Siinä pitäisi olla tuuletin, mutta toistaiseksi se ei ole koskaan pyörinyt.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että potentiaalinen ostajakunta Applen kaikkein tehokkaimmille läppäreille käy koko ajan pienemmäksi.