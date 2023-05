OnePlussan ensimmäinen tabletti tuli myyntiin

OnePlus Pad on Suomessa suositun älypuhelinvalmistajan ensimmäinen tablettitietokone ja en myynti on nyt alkanut. 499 euroa maksavan laitteen menekkiä yritetään vauhdittaa erilaisilla alennuksilla. Kuukauden ajan kaupan päälle saa esimerkiksi 65 watin pikalaturin, joka muuten ei kuulu pakettiin.

Muitakin täkyjä on. Stylo-kynän saa nyt 30 prosentin alennuksilla, kuten Buds Pro 2 -nappikuulokkeet. Nord Buds 2 -napeissa alennusprosenttia on 20. Lisäksi vanhan älypuhelimen, tabletin tai älykellon vaihdossa tuoda saa 250 euron lisäalennuksen. Tarjoukset ovat voimassa kuukauden ajan.

Minkälaisesta laitteesta sitten on kyse? OnePlus Pad on ohut, vain 6,7 millimetriä paksu laite. Tabletti sopii kahteen käteen hyvin ja tuntuma on pyöreiden reunojen ansiosta mukana. Kamera on takana keskellä, mikä on onnistunut ratkaisu, sillä sormet eivät kuvatessa eksy kameran eteen.

Tabletissa on sulava 144 hertsin näyttö ja resoluutio 2800 x 2000 on myös erittäin hyvä. Näyttö on melkein koko tabletin kokoinen, reunukset ovat vain 6,7 millin levyiset. Kuvasuhde on poikkeava eli 7:5, mutta ratkaisu toimii hyvin.

Mediatekin Dimensity 9000 -piirisarja on erinomainen: laite toimii todella sujuvasti. Esimerkiksi kasvontunnistus on erittäin nopea ja helppokäyttöinen. Kasvojen rekisteröinti on todella nopea. Tabletti on ylipäätänsä tehokkaamman tuntuinen verrattuna muiden valmistajien tabletteihin. Näkyy esim. tabletin nopeudessa ja pelatessa.

Kaiken kaikkiaan OnePlussan ensimmäinen tabletti on aika osunut aluevaltaus valmistajalta. Muutamilla suunnitteluvalinnoilla hinta on saatu puristettua alle 500 euroon ja tällä halutaan houkutella niitä ostajia, joille Samsungin uusimmat tabletit (Applen laitteista puhumattakaan) ovat liian kalliita. Tabletillaan OnePlus lunastaa taas hyvin ”lippulaivan tappajan” luonteensa, jolla se tuli aikanaan älypuhelinmarkkinoille.