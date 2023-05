Joustavammin koodia mikro-ohjaimille

Ohjelmointi ja virheenkorjaus ovat edelleen tärkeitä – ja manuaalisesti aikaa vieviä – prosesseja sulautetuille suunnittelijoille. Ongelmia helpottaakseen Microchip Technology on julkistanut kaksi työkalua, jotka tarjoavat nopeita, edullisia ja käteviä ratkaisuja.

Uudet MPLAB ICD 5 ja MPLAB PICkit 5 ovat piirin sisäisen debuggauksen ja ohjelmoinnin työkaluja, jotka molemmat sisältävät etäohjelmointiominaisuudet parantamaan käyttökokemusta.

MPLAB ICD 5 tarjoaa edistyneitä liitäntä- ja virtavaihtoehtoja PIC-, AVR- ja SAM-piirien sekä dsPIC-sarjan ohjaimien kehittäjille. Koska se vähentää virtakaapeleiden tarvetta, tätä kehitystyökalua voidaan käyttää ympäristöissä, joissa tarvitaan tehokasta tilankäyttöä. Laitteeseen saadaan virta joko USBC-liitännästä tai Ethernetin kautta Power over Ethernet (PoE)+ -yhteydellä. PoE+ mahdollistaa laitteen virran saamisen samoilla kaapeleilla, joita käytetään tiedonsiirtoon ilman lisävirtajohtojen tarvetta.

Etävirheenkorjaus ja -ohjelmointi Ethernetin kautta, virranvalvonta virrankulutuksen optimoimiseksi ja integrointi jatkuvan integroinnin ja jatkuvan käyttöönoton (CI/CD) järjestelmiin tarjoavat monipuolisen kehityskokemuksen, jota tukevat laitteiston ja yhteysominaisuuksien vahvuudet. Käyttäjät voivat lyhentää kehitysaikaansa käyttämällä Arm Single Wire Output (SWO) -jäljitystä ja erilaisia ohjelmointi- ja virheenkorjausliitäntöjä.

MPLAB PICkit 5 on puolestaan edeltäjäänsä joustavampi versio, ja sitä voidaan käyttää sekä ollessaan kytkettynä tietokoneeseen, jossa on MPLAB X -kehitysympäristö tai kentällä. Tämä nopea ja kannettava työkalu on yhteensopiva kaikkien Microchipin tarjoamien arkkitehtuurien kanssa, ja se pystyy etäohjelmoimaan siruja Microchipin uuden PTG-älypuhelinsovelluksen (Programmer-to-Go) kautta. Laite käyttää langatonta Bluetooth Low Energy -radiota, jonka avulla kehittäjät voivat muodostaa yhteyden laitteeseen älypuhelimen kautta PTG-sovelluksen kautta.

PICkit 5:n avulla SD-kortille voidaan valita useita ohjelmakuvia sovelluksen kautta, jotta käyttäjä voi ohjelmoida erilaisia kuvia kentällä. Aiemmat työkalut pystyivät ohjelmoimaan kuvatiedoston piirille vain MPLAB X -työkaluissa.

MPLAB PICkit 5 on saatavilla hintaan 94,99 dollaria ja MPLAB ICD 5 maksaa 399,99 dollaria.