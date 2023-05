Älykkäistä kiinteistöistä on hehkutettu jo vuosia, mutta millaisia ovat käytännön sovellukset ja ennen kaikkea tulokset? Technopoliksen Ruoholahden 3-kiinteistössä on päästy merkittäviin tuloksiin: lämmitysenergiasta on onnistuttu säästämään yli 30 prosenttia ja ilmanvaihto onnistuu 50 prosenttia pienemmällä energialla.

Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto, Aalto-yliopisto ja Nokia suunnittelevat yhteisen järjestelmäpiirisuunnitteluun keskittyvän huippukeskuksen perustamista. Keskus olisi osa vireillä olevaa kansallista Siruja Suomesta -ohjelmaa, joka puolestaan olisi osa EU:n Chips Act -ohjelmaa.

Kyberrikollisryhmien toiminta ammattimaistuu kiihtyvällä vauhdilla, todetaan tietoturvayhtiö WithSecuren raportissa. Nyt kehitystä nopeuttavat kiristyshaittaohjelmat, kertoo yhtiön vanhempi analyytikko Stephen Robinson.

Tekoälyn nopea kehitys erityisesti viimeisen vajaan vuoden aikana on saanut monet huolestumaan. Moni tutkija haluaisi hidastaa kehitystä. Nyt Google ja EU ovat päässeet alustavaan sopuun siitä, että tekoälyä pitää reguloida.

BCC Solutionsista tulee Suomen verkkolaitemarkkinoiden keskeinen peluri. Kesäkuun alusta lukien tammikuussa 2022 ostetut Harrico PTE ja Hantekno sulautetaan lopullisesti emoyhtiöön. Samalla lakkautetaan aputoiminimi TEKFinland, jonka toiminta jatkuu niin ikään BCC Solutions -nimen alla.

Maanteillä alkaa pian näkymään rekkoja, joiden käyttövoimana on sähkö. Göteborgilaisen Chalmersin teknisen korkeakoulun tutkijat ovat todistaneet, että sähkörekat tulevat halvemmiksi kuin vanhat dieselvoimaiset

HDR-video tarkoittaa laajempaa väriavaruutta, suurempaa kontrastia ja kirkkaampaa kuvaa. Tähän asti tekniikkaa ei ole saatu tuotua pieniin kannettaviin laitteisiin. Imagination Technologiesin uusi grafiikkaprosessori on maailman pienin GPU-piiri, joka tukee HDR-kuvaa.

Tekoäly tuottaa jo monenlaisia kuvia tekstikehotteiden avulla, mutta generatiivinen tekoäly saattaa jatkossa tehdä kaikista kuvankäsittelyn ammattilaisia. Ainakin jollakin tasolla. Adobe kertoo tuovansa Photoshop-ohjelmaansa generatiivisen täyttötyökalun.

Swappie on julkaissut uudet Premium Series -tuoteperheen. Premium-laitteet ovat ulkoisesti moitteettomia sekä täysin toiminnallisia laitteita, joilla on 100-prosenttinen akkukapasiteetti. Swappien mukaan kaikki sille päätyvät puhelimet käyvät läpi 52 askeleen tarkistusprosessin, johon kuuluu puhelimen akun tarkistus tai vaihto tarpeen mukaan. Kaikissa Premium Series -puhelimissa on taattu 100-prosenttinen akkukapasiteetti.

Saksalainen elektroniikan komponenttien jakelija Rutronik juhlii tänä vuonna 50-vuotisjuhliaan. Helmut Rudel (kuvassa vas.) perusti Rutronikin vuonna 1973 Ispringenissä lähellä Pforzheimia. Nykyään hänen poikansa Thomas Rudel toimii yhtiön toimitusjohtajana.

Apacer ilmoittaa kehittäneensä maailman ensimmäisen täysin lyijyttömän muistimoduulin. Se ei ainoastaan ylitä nykyisen EU:n RoHS-ympäristönsuojelustandardin vaatimuksia, vaan myös välttää turvautumisen RoHS 7(c)-I:n lyijyvapautuslausekkeeseen.

LähiTapiola on päättänyt tuplata Bug Bounty -ohjelmansa kautta valkohattuhakkereille tarjoamansa maksimipalkkion. Aiemmin tietoturvahaavoittuvuuksien löytämiseen tähtäävän ohjelman enimmäispalkkiona oli 50 000 euroa. Nyt summa on nostettu 100 000 euroon.

Erillisverkkojen toimitusjohtaja Timo Lehtimäki keräsi täyden katsomon keynote-puhettaan kuuntelemaan eilen Critical Communications World -tapahtumassa. Viranomaisverkossa on käynnistynyt historian tärkein siirtymä. Lehtimäki vahvisti, että Suomen Virve-verkko ajetaan alas vuoden 2028 loppuun mennessä.

Helsingissä on käynnissä kolmepäiväinen viranomaisverkkojen jokavuotinen Critical Communications World -tapahtuma. Moni kuluttaja- ja yrityspuolen verkoista tuttu trendi vaikuttaa myös viranomaisverkoissa, mutta tahti on verkkaisempi. Poliisi digitalisoituu hitaasti. Tähän on monia syitä.

Vuonna 2018 julkaistu suomalainen Elements of AI -verkkokurssi on osoittautunut valtavaksi hitiksi. Jo miljoona ihmistä 170 eri maasta on tutustunut tekoälyn perusteisiin. Kurssi on vakiinnuttanut paikkansa yhtenä maailman suosituimmista verkkokursseista.

IBM suunnittelee rakentavansa sadantuhannen kubitin kvanttitietokoneen seuraavan 10 vuoden kuluessa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Tokion ja Chicagon yliopistojen kanssa.

Esineiden internet eli IoT-laitteet sijaitsevat usein sähköverkon ulottumattomissa ja ovat siten usein akkukäyttöisiä ja kytkeytyvät internetiin langattomasti. Olli Väänänen tutki väitöskirjassaan yksinkertaisia menetelmiä tällaisten anturipohjaisten IoT-laitteiden energiankulutuksen pienentämiseksi. Tutkimuksen mukaan IoT-laitteiden akunkestoa on mahdollista pidentää merkittävästi yksinkertaisilla datan pakkausmenetelmillä.

Samsung teki pari vuotta sitten paluun Suomenkin PC-markkinoille ja mallistoon on nyt tuotu todellinen lippulaiva Galaxy Book3 Ultra -nimen alla. Ultra-nimi on monella tapaa sovelias kannettavalle, jossa juuri missään ei ole säästetty.

Illinois Institute of Technologyn ja Yhdysvaltain energiaministeriön alaisen Argonne National Laboratoryn tutkijat ovat kehittäneet litium-ilma-akun, jolla voi olla mahdollista päästä jopa tuhannen mailin eli yli 1500 kilometrin matkan yhdellä latauksella.

Alfa Lavalin uusi Analytics -tilanvalvontasovellus näyttää, miten tekoäly laajenee nopeasti eri toimialoille. Uutuusohjelmisto auttaa teollisuudenalojen tuottajia ehkäisemään suunnittelemattomia käyttökatkoksia, pidentämään arvokkaiden resurssien elinkaarta ja saavuttamaan kestävyystavoitteet.