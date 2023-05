Vaikka pankit ja muut rahoitusalan tahot tekevät paljon suojatakseen asiakkaitaan korttipetoksilta, rikolliset onnistuvat siitä huolimatta tihutyöissään. NordVPN:n uusimmassa tutkimuksessa analysoitiin 6 miljoonaa maksukorttia, jotka löytyivät pimeästä verkosta. Kaksi kolmasosaa korteista oli yhdistetty muihin yksityisiin tietoihin, kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostosoite tai jopa sosiaaliturvatunnus.

Autokauppa on ollut koronapandemian ja Venäjän aloittaman sodan aikana suurissa vaikeuksissa, kun tarvittavista komponenteista on ollut pulaa. Autoteollisuutta seuraavan JATO Dynamicsin mukaan ongelmat alkavat helpottaa, mikä näkyy myytyjen uusien ajoneuvojen määrän kasvuna. Valtaosa uusista autoista kulkee edelleen fossiilisilla polttoaineilla.

Moni fyysisen kunnon ja terveyden seurantaan tarkoitettu laite sisältää erilaisia elintoimintojen mittauksia, mutta niiden tarkkuus ja luotettavuus eivät täytä terveydenhoidon ammattilaisten vaatimuksia. Pitkälle integroidun AFE-piirin avulla voidaan kuitenkin rakentaa jopa iholle kiinnitettävän tarralapun muotoon mittausjärjestelmä, joka hoitaa kaikki tärkeät elintoimintojen mittaukset kliinisellä tasolla.

Saksalainen SEGGER laajensi vastikään sulautettujen sovellusten työkalutarjontaansa kääntimen ja ajonaikaisen tuen 64-bittisille Arm-sovelluksille. Nyt palettiin on lisätty simulaattori.

Kalifornialainen Amprius Technologies on kehittänyt akkutekniikan, jossa grafiittianodi korvataan piipohjaisella ratkaisulla. Tämä kasvattaa akun energiatiheyden kaksinkertaiseksi. Nyt yhtiö kertoo suunnitelmistaan avata ensimmäisen tehtaansa.

Suomen suurin valokuituoperaattori Lounea julkisti jo alkuvuonna aloittaneensa ensimmäisenä Suomessa kehityspolun kohti 50GPON-luokan kuituverkkoja. Teknologiatestit Lounealla ovat kevään aikana edenneet suunnitellusti ja testeissä kuitu kotiin -verkossa saavutettiin ennätyksellinen 42 gigan nopeus.

Jos laittaa Googleen hauksi "puhelin avautuu itsestään", saa yli 209 miljoonaa tuosta. Mutta miksi puhelimet avautuvat itsestään? Asiantuntijoiden mukaan kyse voi olla GhostTouch-hyökkäyksestä, joka voi aiheuttaa käyttäjille ongelmia, sanoo NordVPN:n kyberturvallisuusasiantuntija Adrianus Warmenhoven.

Open RAN on avoin tukiasema-arkkitehtuuri, jota monet operaattorit kaavailevat jatkossa käyttävänsä. Rohde & Schwarz ilmoittaa, että sen signaaligeneraattorit ja -analysaattorit on nyt hyväksytty Qualcommin avoimien verkkojen laitteiden QRU100-radiopiirien testaamiseen.

Älykkäistä kiinteistöistä on hehkutettu jo vuosia, mutta millaisia ovat käytännön sovellukset ja ennen kaikkea tulokset? Technopoliksen Ruoholahden 3-kiinteistössä on päästy merkittäviin tuloksiin: lämmitysenergiasta on onnistuttu säästämään yli 30 prosenttia ja ilmanvaihto onnistuu 50 prosenttia pienemmällä energialla.

Tampereen yliopisto, Oulun yliopisto, Aalto-yliopisto ja Nokia suunnittelevat yhteisen järjestelmäpiirisuunnitteluun keskittyvän huippukeskuksen perustamista. Keskus olisi osa vireillä olevaa kansallista Siruja Suomesta -ohjelmaa, joka puolestaan olisi osa EU:n Chips Act -ohjelmaa.

Kyberrikollisryhmien toiminta ammattimaistuu kiihtyvällä vauhdilla, todetaan tietoturvayhtiö WithSecuren raportissa. Nyt kehitystä nopeuttavat kiristyshaittaohjelmat, kertoo yhtiön vanhempi analyytikko Stephen Robinson.

Tekoälyn nopea kehitys erityisesti viimeisen vajaan vuoden aikana on saanut monet huolestumaan. Moni tutkija haluaisi hidastaa kehitystä. Nyt Google ja EU ovat päässeet alustavaan sopuun siitä, että tekoälyä pitää reguloida.

BCC Solutionsista tulee Suomen verkkolaitemarkkinoiden keskeinen peluri. Kesäkuun alusta lukien tammikuussa 2022 ostetut Harrico PTE ja Hantekno sulautetaan lopullisesti emoyhtiöön. Samalla lakkautetaan aputoiminimi TEKFinland, jonka toiminta jatkuu niin ikään BCC Solutions -nimen alla.

Maanteillä alkaa pian näkymään rekkoja, joiden käyttövoimana on sähkö. Göteborgilaisen Chalmersin teknisen korkeakoulun tutkijat ovat todistaneet, että sähkörekat tulevat halvemmiksi kuin vanhat dieselvoimaiset

HDR-video tarkoittaa laajempaa väriavaruutta, suurempaa kontrastia ja kirkkaampaa kuvaa. Tähän asti tekniikkaa ei ole saatu tuotua pieniin kannettaviin laitteisiin. Imagination Technologiesin uusi grafiikkaprosessori on maailman pienin GPU-piiri, joka tukee HDR-kuvaa.

Tekoäly tuottaa jo monenlaisia kuvia tekstikehotteiden avulla, mutta generatiivinen tekoäly saattaa jatkossa tehdä kaikista kuvankäsittelyn ammattilaisia. Ainakin jollakin tasolla. Adobe kertoo tuovansa Photoshop-ohjelmaansa generatiivisen täyttötyökalun.

Swappie on julkaissut uudet Premium Series -tuoteperheen. Premium-laitteet ovat ulkoisesti moitteettomia sekä täysin toiminnallisia laitteita, joilla on 100-prosenttinen akkukapasiteetti. Swappien mukaan kaikki sille päätyvät puhelimet käyvät läpi 52 askeleen tarkistusprosessin, johon kuuluu puhelimen akun tarkistus tai vaihto tarpeen mukaan. Kaikissa Premium Series -puhelimissa on taattu 100-prosenttinen akkukapasiteetti.

Saksalainen elektroniikan komponenttien jakelija Rutronik juhlii tänä vuonna 50-vuotisjuhliaan. Helmut Rudel (kuvassa vas.) perusti Rutronikin vuonna 1973 Ispringenissä lähellä Pforzheimia. Nykyään hänen poikansa Thomas Rudel toimii yhtiön toimitusjohtajana.

Apacer ilmoittaa kehittäneensä maailman ensimmäisen täysin lyijyttömän muistimoduulin. Se ei ainoastaan ylitä nykyisen EU:n RoHS-ympäristönsuojelustandardin vaatimuksia, vaan myös välttää turvautumisen RoHS 7(c)-I:n lyijyvapautuslausekkeeseen.

LähiTapiola on päättänyt tuplata Bug Bounty -ohjelmansa kautta valkohattuhakkereille tarjoamansa maksimipalkkion. Aiemmin tietoturvahaavoittuvuuksien löytämiseen tähtäävän ohjelman enimmäispalkkiona oli 50 000 euroa. Nyt summa on nostettu 100 000 euroon.