”Suomeen tarvitaan nopeasti kattava valokuituverkko”

- Suomi on ollut mobiilimaana hurja edelläkävijä, mutta samalla kiinteiden yhteyksien puoli on jäänyt täysin paitsioon. Suuri osa ei edes tiedä, miltä tuntuu olla valokuituyhteyden päässä, kun esimerkiksi videopuhelu tai -peli on aidosti reaaliaikainen, sanoo valokuituyhtiö Valoon liiketoiminnan kehityksestä vastaavaksi johtajaksi nimitetty Vesa Kemppainen.

Pitkän uran teknologiayhtiöiden johtotehtävissä tehnyt diplomi-insinööri Kemppainen oli 2000-luvun alussa luomassa maailman ensimmäistä ilmaista sähköpostia, ioboxia, jonka espanjalainen Telefonica osti 230 miljoonalla eurolla. Hän oli perustajana televerkon infraa rakentaneessa Krocuksessa, joka myytiin Tecnomen Oyj:lle 2003, sekä aasialaisiin halpapuhelimiin applikaatioekosysteemiä kehittäneessä Blaastissa, joka myytiin Facebookille vuonna 2014.

Nyt Kemppainen haluaa korjata Suomen alikehittyneen valokuituverkon kestävälle tasolle. Kemppainen uskoo valokuituverkon tuovan mukanaan massiivisia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja ekologisia kerrannaisvaikutuksia.

Ekologinen vaikutus syntyy Kemppaisen mukaan siitä, ettei valokuitu itsessään kuluta nimeksikään sähköä, ja että valokuituverkko mahdollistaa etätöiden tekemisen yhä useammissa tehtävissä. Tärkeitäkään palavereja varten ei tarvitse ajaa toimistolle, kun verkko toimii aina varmasti ja luotettavasti.

Yhteiskunnalliset ja sosiaaliset vaikutukset puolestaan syntyvät valokuituverkon demokratisoidessa nopean tiedonsiirron. Kemppaisen mukaan teleoperaattorit ovat kiinnostuneita lähinnä kasvukeskuksista, mutta tiedonsiirron pitää toimia myös niiden ulkopuolella. Valokuitu on sähkö- ja vesijohtoverkon kaltainen osa perusinfrastruktuuria, joka kuuluu kaikille asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumatta. Se tulee olemaan hyvinvointiyhteiskunnan perusedellytys esimerkiksi sote-palveluiden siirtyessä yhä enemmän verkkoon.

- En näe hirveästi muita vaihtoehtoja kuin yhdistää koko Suomi valokuituverkkoon mahdollisimman nopeasti ja isosti. Aidosti reaaliaikainen yhteys, meidän teknologiallamme ja toimintatavallamme rakennettuna, ei ole kallis, joten sen pitää olla mahdollisimman monen saatavilla, Kemppainen sanoo.