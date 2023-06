Suomalaiset tiputtavat puhelimensa 60 kertaa vuodessa, selviää HMD Globalin teettämästä kyselystä, jossa haastateltiin yli tuhatta suomalaista. Keskimäärin puhelin putosi käyttäjältään viisi kertaa kuussa, eli puhelin ottaa vastaan jopa 60 iskua vuoden aikana. Vaikka uuden kännykän saadessaan sitä varjellaan erityisen huolellisesti, huolellisuus unohtuu nopeasti. Uusi puhelin putosi ensimmäistä kertaa keskimäärin 83 päivän päästä ostosta.

Rikolliset esiintyvät usein pankkien nimissä ja huijaustavat kehittyvät jatkuvasti. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa, että vanhojen sähköpostien lisäksi myös tekstiviestejä ja puheluita käytetään huijaamiseen.

Valotutka eli lidar on yksi tärkeä komponentti autojen ADAS-järjestelmissä ja tulevissa autonomisissa ajoneuvoissa. Mittaustalo Keysight Technologies esittelee ensi viikolla Stuttgartin autotestaamisen näyttelyssä uutta lidar-simulaattoriaan.

Motorola esitteli eilen kaksi taivuteltavaa älypuhelinta razr 40 -malliston muodossa. Samalla se liittyi useimpien muiden valmistajien joukkoon, jotka houkuttelevat ostajia kasaan taittuvilla puhelimilla. Kun Googlekin on jo julkistanut omansa, vain yksi on joukosta poissa: Apple.

RedCap eli Reduced Capacity on se on 5G-standardointia, joka käytännössä mahdollistaa IoT-datan siirtämisen 5G-verkon yli. Nyt alueen testaus on ottanut askeleita eteenpäin. Mittaustaloa Rohde & Schwarz kertoo olevansa RedCap-testitapausten ykkönen.

Teräsyhtiö SSAB haluaa mullistaa teräksen valmistusprosessin. SSAB aikoo toimittaa fossiilivapaata terästä markkinoille kaupallisessa mittakaavassa vuoden 2026 aikana. Yksi ensimmäisiä asiakkaita on metsäkonevalmistaja Ponsse.

Suomessa olisi tarkoitus olla 700 000 sähköautoa vuoteen 2030 mennessä. Nyt näyttää siltä, että tavoite on karkaamassa kauaksi. Uusia autoja tulee markkinoille taas hieman parempaan tahtiin, mutta liian suuri osa niistä kulkee edelleen fossiilisilla polttoaineilla.

WithSecuren USB armory on maailman pienin turvallinen tietokone. Organisaatiot ympäri maailman käyttävät sitä moniin eri tarkoituksiin – ja nyt sitä on testattu myös avaruudessa. Tämä tapahtui Saksan ilmailu- ja avaruuskeskuksen johtamassa tutkimusrakettiohjelmassa.

Saksalainen KUKA on esitellyt kaksi nopeaa, tarkkaa ja pienikokoista robottia, jotka soveltuvat erityisesti puhdastilakäyttöön. Uutuudet tulivat DELTA- ja SCARA-sarjoihin.

Saksalainen DE-CIX on avannut uuden Internetin yhdysliikennepisteen Suomeen. Uusi yhdysliikennepiste on aluksi käytettävissä Equinixin datakeskuksissa Helsingissä, mutta saatavuus laajenee myöhemmin uusiin kohteisiin. DE-CIX:n yhteydet ovat jo kolmas netin iso solmupiste Suomessa.

Taiwanilainen TSMC tunnetaan monien edistyneimpien puolijohdesirujen sopimusvalmistajana. Tällä hetkellä volyymituotantoon ovat siirtymässä 3 nanometrin prosessissa valmistetut piirit. Vuonna 2025 edessä ovat ensimmäiset isot sarjat N2-prosessissa, jossa viivanleveys on enää kaksi nanometriä.

Capgemini Research Instituten julkaiseman tutkimuksen mukaan lähes 60 prosenttia opettajista uskoo, että vuorovaikutusosaaminen tekoälyn kanssa nousee keskeiseksi työelämätaidoksi tulevaisuudessa. Vaikka monet tunnustavat generatiivisen tekoälyn mahdollisuudet, 78 prosenttia opettajista maailmanlaajuisesti jakaa huolen sen mahdollisista negatiivisista vaikutuksista oppimistuloksiin.

Yleisesti arvioidaan, että 6G-verkot voisivat tulla käyttöön joskus ensi vuosikymmenen vaihteessa. Alueen tutkimus etenee jo kovaa vauhtia, kuten Nokian Bell Labs -tutkimuskeskuksen ja mittaustalo Keysightin demot kansainvälisessä mikroaaltotekniikan symposiumissa kesäkuussa osoittavat.

3G on käytännössä kadonnut. 90 prosenttia verkoista tukee 4G-tekniikkaa. 4G tulee olemaan käytössä vielä pitkän aikaa ja 5G on suunniteltu toimimaan 4G:n rinnalla. 5G-NR on yhtenäinen, suorituskykyisempi radiorajapinta. Pian sen päällä alkaa kulkemaan IoT-data, sanoi AcalBFi:n myyntipäällikkö Hans Andersson ECF23-konferenssin esityksessään.

STMicroelectronics on esitellyt markkinoiden ensimmäisen vesi- ja nestetiiviin MEMS-pohjaisen paineanturin. Samalla ST lupaa komponentille pitkän käyttöiän eli teollisuuskomponenteille vaaditun 10 vuoden eliniän.

Tekoälystä on lyhyessä ajassa tullut jokaiselle tärkeä apuri. Siitä on jo nyt hyötyä kaikille arjessa ja työelämässä. Tulevaisuuden mahdollisuudet ovat rajattomat. Tekoäly voidaan valjastaa keventämään hallinnollista työtä, tukemaan oppimista ja luovuutta sekä vapauttamaan aikaa inhimillisiin kohtaamisiin.

- Suomi on ollut mobiilimaana hurja edelläkävijä, mutta samalla kiinteiden yhteyksien puoli on jäänyt täysin paitsioon. Suuri osa ei edes tiedä, miltä tuntuu olla valokuituyhteyden päässä, kun esimerkiksi videopuhelu tai -peli on aidosti reaaliaikainen, sanoo valokuituyhtiö Valoon liiketoiminnan kehityksestä vastaavaksi johtajaksi nimitetty Vesa Kemppainen.

NXP Semiconductors on julkistanut uuden i.MX 91 -sovellusprosessorien perheen. Sarja tarjoaa optimoidun yhdistelmän suojausta, ominaisuuksia ja energiatehokasta suorituskykyä, joita tarvitaan seuraavan sukupolven Linux-pohjaisessa IoT:ssä ja teollisuuden sovelluksissa.

Ensi viikolla Espanjan Tarragonassa järjestetään raidetekniikan tutkimukseen keskittyvä näyttely. Siellä esitellään suomalaista demoa, joka vie kiskojen automatisoidun rakentamisen ja korjaamisen uudelle tasolle. Tampereen yliopiston ja Novatronin yhteisdemossa robotti skannaa ympäristöään ja liikkuu ja toimii sentintarkasti.

Arm valitsi Taiwanin Computex-näyttelyn paikaksi, jossa sen seuraavan polven älypuhelinprosessorit esiteltiin. Luvassa on lisää tehoa kaikkiin laiteluokkiin, kun suorittimissa siirrytään TCS23-alustalle. Samalla tuki 32-bittisille sovelluksille loppuu.