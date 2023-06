Nokia: bottien määrä kasvanut hurjasti

Nokian uudessa Threat Intelligence -raportissa havaittiin, että bottiverkoista tulevan palvelunestohyökkäysten volyymi on viisinkertaistunut viimeisen vuoden aikana. Liikenne on peräisin suuresta määrästä turvattomia IoT-laitteita ja hyökkäysten tarkoituksena on häiritä miljoonien käyttäjien tietoliikennepalveluita.

Bottihyökkäysten määrä kasvu on seurausta Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja kyberrikollisten operoimien voittoa tavoittelevien hakkeriryhmien määrän kasvusta. Kehitystä on myös vauhdittanut kuluttajien lisääntynyt IoT-laitteiden käyttö ympäri maailmaa.

Raportin mukaan bottiverkkopohjaisiin DDoS-hyökkäyksiin osallistuvien IoT-laitteiden määrä nousi vuoden takaisesta noin 200 000:sta noin miljoonaan laitteeseen. Nämä miljoona saastunutta bottia tuottaa yli 40 prosenttia kaikesta DDoS-liikenteestä nykyään.

Yleisin tietoliikenneverkkojen haittaohjelma on haavoittuvia laitteita etsivä bot-haittaohjelma. Tämä pätee useisiin IoT-bottiverkkoihin. Kasvupintaa näillä verkoilla on, sillä maailmassa on miljardeja IoT-laitteita älykkäistä jääkaapeista lääketieteellisiin antureihin, joista monet on suojattu heikosti.

Threat Intelligence -raportissa todettiin myös, että mobiililaitteissa henkilökohtaisiin pankkitietoihin kohdistuvien troijalaisten määrä on kaksinkertaistunut 9 prosenttiin. Tämä kasvattaa miljoonien käyttäjien riskiä, että heidän henkilökohtaiset talous- ja luottokorttitietonsa varastetaan.

Nokian mukaan raportista löytyi myös rohkaisevia uutisia. Haittaohjelmatartunnat kotiverkoissa laskivat koronapandemian 3 prosentista 1,5 prosenttiin eli lähelle pandemiaa edeltävää tasoa. Pandemian jälkeen monet ovat palanneet toimistoon.

Raportin havainnot perustuvat tietoihin, jotka on kerätty verkkoliikenteen seurannasta yli 200 miljoonalla laitteella, joissa Nokia NetGuard Endpoint Security -tuote on käytössä. Raporttiin voi tutustua täällä.

https://www.nokia.com/networks/security-portfolio/threat-intelligence-report/