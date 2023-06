Huawei aloitti tänään uusein Watch 4 -sarjan älykellojen ennakkomyynnin Suomessa. Koko markkina on globaalisti latteassa jamassa: myyntiluvut eivät kasva ja vanhat ennusteet henkilökohtaisesta terveyden seurannasta eivät näytä toteutuvan.

Applen valikoimassa ei ole enää yhtään X86-arkkitehtuuriin perustuvalla prosessorilla toimivaa tietokonetta. Applen siirtyminen Armiin saatiin päätökseen, kun yhtiö julkaisi maanantaina M2 Ultra -prosessorilla varustetun Mac Pron.

5G-tekniikka skaalautuu edelleen nopeammin kuin mikään aikaisempi mobiilisukupolvi makrotaloudellisista haasteista huolimatta. SportsLens.comin esittämien tietojen mukaan maailmanlaajuisten 5G-liittymien määrä kasvaa 1,9 miljardiin vuoden loppuun mennessä.

AtlasVPN on kerännyt tietoja Applen sovelluskaupasta ja datan perusteella Apple on vuosien 2020-2022 aikana hylännyt lähes miljoona sovellusta App Storesta tietosuojaloukkausten vuoksi. Tarkka lukema on 958 000 sovellusta.

Elfa Distrelec, yksi Euroopan johtavista elektroniikan ja elektroniikkakomponenttien jakelijoista, täyttää 50 vuotta. Yhtiö perustettiin Sveitsissä vuonna 1973 ja on vuosien aikana kasvanut yli 400 työntekijän yritykseksi, jolla on paikalliset toimistot 14 Euroopan maassa.

Nokian uudessa Threat Intelligence -raportissa havaittiin, että bottiverkoista tulevan palvelunestohyökkäysten volyymi on viisinkertaistunut viimeisen vuoden aikana. Liikenne on peräisin suuresta määrästä turvattomia IoT-laitteita ja hyökkäysten tarkoituksena on häiritä miljoonien käyttäjien tietoliikennepalveluita.

Saksalainen DE-CIX käynnisti toukokuun lopulla viikolla Suomen kolmannen internetin yhdyspisteen. Sen myötä käyttäjille tulevat entistä nopeammat yhteydet. Toimitusjohtaja Ivo Ivanov maalaili jo tulevaisuutta, jossa virtuaalinen maailma toimii yhtä nopeasti kuin reaalinen. Tälle verkolle asettuvat melkoiset vaatimukset erityisesti latenssin suhteen.

Fotoniikan alan arvioitu liikevaihto ylittää Suomessa jo kahden miljardin euron rajapyykin, selviää alkuvuodesta 2023 teetetystä Photonics Industry in Finland 2023 -kyselytutkimuksesta. Tämä tarkoittaa yli 50 prosentin kasvua vuoden 2020 kyselyn tuloksiin nähden.

Tampereen yliopiston tutkijat Karén Eguiazarian, Vladimir Katkovnik, Seyyed Reza Miri Rostami ja Igor Shevkunov ovat kehittäneet yhdistelmäoptiikkaa, jossa mittakaava on yli sata kertaa pienempi kuin perinteisillä yhdistelmäobjektiiveilla. Uusi optiikkateknologia mahdollistaa entistä pienemmät kamerat laadusta tinkimättä.

Eaton on laajentanut suosittujen, litiumioniakuilla varustettujen UPS-laitteiden valikoimaansa. Eatonin 9-sarjan tuorein tulokas, 9PX litiumioni-UPS tarjoaa entistä paremman teholuokituksen sekä mahdollisuuden päivittää laiteohjelmiston etäyhteydellä, jonka ansiosta se on erittäin vaivaton ylläpitää.

Apple esitteli eilen joukon uusia tuotteita WWDC 2023 -tapahtumassaan, mutta odotetuin uutuus oli ilman muuta Vision Pro -lasit, joiden tehtävät on mullistaa virtuaali- ja lisätyn todellisuuden markkinat. Mikäli Apple siinä onnistuu, se voisi olla onnenpotku myös suomalaiselle Varjolle.

Operatiivisesta teknologiasta (OT) on tullut tärkeä osa kyberturvallisuustyötä organisaatioissa. Tietoturvayritys Fortinetin kyselyn perusteella vuonna 2022 kuusi prosenttia organisaatioista raportoi, että niiden järjestelmiin ei ollut onnistuttu tunkeutumaan, vuonna 2023 luku on noussut jo 25 prosenttiin.

Tampereella on aloittanut toimintansa autonomisten ajoneuvojen etävalvontakeskus, joka hallinnoi ja valvoo robottibussien liikennettä. Etävalvomo on jo toiminnassa ja sieltä valvotaan aluksi kolmea ajoneuvoa.

Iso-Britanniassa toimiva kvanttitietokoneiden kehittäjä OQC asentaa laitteistonsa Equinixin datakeskukseen, mikä mahdollistaa suoran pääsyn OQC:n kvanttitietokoneeseen Equinix Fabric -palvelun avulla. - Suomalaiset asiakkaamme voivat jatkossa suorittaa monimutkaisia algoritmeja ja testata erilaisia käyttötapauksia etänä, ilman suoraa pääsyä itse rautaan, kertoo Equinix Suomen toimitusjohtaja Sami Holopainen.

Espanjalainen Semidynamics osoittaa, että avoin RISC-V-arkkitehtuuri ottaa kovaa vauhtia kiinni muita, pidempään markkinoille olleita prosessoriarkkitehtuureja. Yhtiön uusin vektoriyksikkö tuo jopa 2048 bitin laskentakapasiteetin yhtä kellojaksoa kohti.

Business Finland järjesti tänään webinaarin, jossa käsiteltiin laajoihin kielimalleihin perustuvien tekoälymallien hyödyntämistä. Kehitys on ollut nopeaa, mutta moni erityisesti eettinen kysymys on edelleen ratkaisematta.

Japanilainen Renesas tunnetaan mikro-ohjainten ykköskaartin yrityksenä. Nyt Renesas on saanut valmiiksi maaliskuussa uutisoidun kaupan, jossa se ostaa itävaltalaisen Panthronics AG:n. Grazissa päämajaansa pitävä yhtiö tunnetaan NFC-piireistään. Kauppahintaa yritykset eivät kertoneet.

Suomalaiset tiputtavat puhelimensa 60 kertaa vuodessa, selviää HMD Globalin teettämästä kyselystä, jossa haastateltiin yli tuhatta suomalaista. Keskimäärin puhelin putosi käyttäjältään viisi kertaa kuussa, eli puhelin ottaa vastaan jopa 60 iskua vuoden aikana. Vaikka uuden kännykän saadessaan sitä varjellaan erityisen huolellisesti, huolellisuus unohtuu nopeasti. Uusi puhelin putosi ensimmäistä kertaa keskimäärin 83 päivän päästä ostosta.

Rikolliset esiintyvät usein pankkien nimissä ja huijaustavat kehittyvät jatkuvasti. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa, että vanhojen sähköpostien lisäksi myös tekstiviestejä ja puheluita käytetään huijaamiseen.