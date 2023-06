Intel on esitellyt oman kvanttiprosessorinsa, jota se tarjoaa tutkimuslaboratorioiden käyttöön. Prosessorin nimi on Tunnel Falls ja se sisältää 12 kubittia. Toisin kuin muissa, tähän asti markkinoille tulleissa kvanttiprosessoreissa Intelin kubitit valmistetaan piistä.

Saksalainen congatec on esitellyt ensimmäiset COM-HPC Mini -määrittelyn mukaiset moduulit. Jotta laitevalmistajat voivat ketterästi optimoida ja laajentaa ratkaisujen tarjontaansa, on congatecin valikoimassa moduulien lisäksi edustettuna kokonainen COM-HPC-ekosysteemi, jonka avulla suunnittelijoiden on mahdollista kehittää erittäin kompakteja ja suorituskykyisiä järjestelmiä tuotteiksi, jotka mahtuvat hyvin pieneen tilaan.

Microchip on tuonut markkinoille uusia teollisuustason yhden parikaapelin Ethernet -laitteita, jotka toteuttavat 10BASE-T1S- ja 100BASE-T1-yhteyksien fyysisen kerroksen. Nämä tuotteet tuovat Ethernetin teollisuuden verkkojen reunalle asti.

Puolitoista vuotta sitten PCI-SIG -järjestö sai valmiiksi PCIe-väylän 6.0-standardin, jota ei toistaiseksi ole markkinoilla tuotteissa nähty. Pian näin kuitenkin on ja mittauslaitetalo Keysight Technologies avittaa laitteita suunnittelevia yrityksiä tuomalla niiden käyttöön markkinoiden ensimmäisen uutta väylän tukevan protokollan validointiratkaisun.

Miltä kuulostaisi, jos saisit oman juuri sinulle dedikoidun siivun 5G-verkon kapasiteetista? Nokia on nyt testannut tekniikkaa, jonka avulla tulevien Android 14 -laitteiden käyttäjät voivat ostaa ja aktivoida operaattorinsa kapasiteetista käyttöönsä oman, itselle varatun viipaleen.

Turkkilainen satelliittiteknologian startup-yritys Hello Space on kehittänyt maailman pienimmän satelliitin. Pocketqube on kooltaan vain 5 x 5 x 5 senttimetriä ja se on nyt laukaista avaruuteen SpaceX:llä.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene on julkaissut yhteiset suositukset tekoälyn hyödyntämisestä ammattikorkeakouluissa. Suositukset koskevat erityisesti tekoälyn hyödyntämistä koulutuksessa. Suositusten valmistelusta ovat vastanneet ammattikorkeakoulujen koulutuksen vararehtorit.

Suuret kielimallit (LLM, large language models) ovat tekoälyjärjestelmiä, jotka pystyvät käsittelemään ja tuottamaan ihmisen kaltaista kieltä. Niitä on kehuttu läpimurron luonnollisen kielen käsittelyn alalla, ja niitä on käytetty erilaisissa sovelluksissa, kuten kielenkäännöksissä, chatboteissa ja sisällön luomisessa. LLM-malleihin liittyy kuitenkin myös vaaroja, jotka meidän on oltava tietoisia.

Datakeskusyritys Equinixin tuore kysely osoittaa, että Suomessa ollaan laajasti kiinnostuneita tekoälyn luomista mahdollisuuksista. - Useiden organisaatioiden digitaalinen infrastruktuuri ei pysty vielä tukemaan tekoälyä riittävällä tasolla. Tekoälyn mahdollisuudet pitää ehdottomasti saada valjastettua käyttöön myös Suomessa, sanoo Equinix Suomen toimitusjohtaja Sami Holopainen.

DRAM-muistien valmistaja Apacer kertoo kehittäneensä maailman ensimmäisen teollisuuskäyttöön soveltuvan DDR5-moduulin, joka tukee VLP- eli ultraohuiden moduulien määrityksiä.

FuSa eli Functional Safety viittaa käytäntöihin, tekniikoihin ja standardeihin, joilla pyritään varmistamaan, etteivät laitteet ole ihmisen kannalta vaarallisia. Nohau Solutionsin eilen järjestämässä FuSa-seminaarissa kävi hyvin ilmi, miten turvallisten laitteiden suunnittelusta on tulossa koko ajan vaativampaa.

Eaton rakentaa parhaillaan kriittisten sähkönsyötön järjestelmien ja energiavarastojen tuotantolaitosta Vantaan Tuupakkaan. Helsinki-Vantaan lentoaseman lähettyville sijoittuvaan tehtaaseen muutetaan vielä syksyn 2023 aikana. Kyse on yhdestä viime vuosien merkittävimmästä elektroniikkatuotannon hankkeista Suomessa.

Nexi Groupiin kuuluva maksuteknologiayritys Nets on julkaissut uuden maksupääteratkaisun Npayn. Npay on monipuolinen pilvipohjainen maksuratkaisu, joka toimii useissa Euroopan maissa. Nexi Digital Finlandin kehittämä innovaatio on osa Netsin paikallista kehitystyötä.

OpenSignal on rankannut suomalaisoperaattorien 5G-verkot paremmuusjärjestykseen. Eri mittareilla kaikki operaattorit saavat ykkössijoja vertailussa, mutta puhtaassa nopeusvertailussa DNA oli ykkönen.

Suomen Euroopan mittakaavassa erittäin vanha autokanta sähköistyy liian hitaasti. Autoalan tiedostuskeskus on päivittänyt ennusteensa, joka yltää vuoteen 2040 asti. Sen mukaan ladattavien autojen määrä ylittää polttomoottorikäyttöisten autojen määrän vasta vuonna 2037.

Elisa ottaa Euroopan ensimmäisenä operaattorina käyttöön tuotannonaikaiset ohjelmistopäivitykset Ericssonin toteuttamassa, tuotantokäytössä olevassa 5G Standalone (SA) -verkossa. Näin Elisa voi päivittää runkoverkko-ohjelmistoaan tehokkaasti ”lennossa”, ilman palvelukatkoksia ja asiakkaan käyttökokemusta heikentämättä.

Ennen pidettiin totuutena, ettei Linuxiin ole haittaohjelmia. Tmä ei tietenkään pidä paikkaansa. Vaikka Linux-haittaohjelmien määrä on edelleen poieni verrattuna muihin alustoihin, on se kasvussa. Tämä selviää Palo Alto Networksin turvallisuusyksikkö Unit 42:n tuoreesta uhkaraportista.

Edistyvä IoT-teknologia muuttaa nopeasti energia- ja kaukolämpösektoria. Koko toimialan kannattavuus paranee. Vaikka järjestelmäarkkitehdit pitkään harkitsivat superälykkäiden IoT-järjestelmien integrointia aiemmin, se ei koskaan ollut taloudellisesti mahdollista. Tekniikka oli yksinkertaisesti liian kallista. Nyt on toisin.

Markkinoilla on jo leegio IoT-radiotekniikoita, mutta nyt Amazon on tuomassa tarjolle omaa SideWalk-tekniikkaansa. Se eroaa kaikista muista yhdellä keskeisellä tavalla, sillä linkki nojaa käyttäjien haluun jakaa Amazonin älykaiuttimien ja turvakameroiden yhteyksiä naapurustonsa kanssa.

Tietoturvayhtiön Check Pointin tutkimusosasto on julkaissut toukokuun haittaohjelmakatsauksensa. Qbot-pankkitroijalainen on edelleen yleisin riesa, neljänneksi yleisimmäksi on noussut GuLoader-haittaohjelman versio, joka voidaan tallentaa havaitsematta tunnettuihin julkisiin pilvipalveluihin, mukaan lukien Google Driveen.