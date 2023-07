Samsungin Flip5 otti kilpailijat kiinni

Samsung on selkeä markkinajohtaja taivuteltavissa älypuhelimissa. Sen Flip- ja Fold-sarjat ovat ehtineet jo viidenteen polveen. Yllättäen Samsungista on tullut teknisesti takaa-ajaja ja erityisesti uusi Galaxy Z Flip5 vastaa nyt haasteeseen isommalla etukannen näytöllä.

Viime vuonna myytiin 14,2 miljoonaa taivuteltavaa älypuhelinta. Määrä oli 1,2 prosenttia koko älypuhelinmarkkinasta. Vuonna 2027 IDC ennustaa määrän kasvavan 48,1 miljoonaan, mikä olisi 3,5 prosenttia kokonaismarkkinoista. Hehkutuksesta huolimatta taivuteltava uhkaa jäädä kuriositeetiksi.

Uuden polven taivuteltavissa laitteiden erot muodostuvat pitkälti siitä, miten niitä voi käyttää, kun suuri näyttö on suljettuna. Flip5:ssa Samsung kutsuu ruutua Flex-ikkunaksi. Se on nyt 3,4-tuumainen kun edeltäjässä näytön koko oli vain 1,9 tuumaa.

Samaan aikaan Motorolan Razr Plussassa on jo 3.6-tuumainen etunäyttö. Muitakin eroja on. Moto-puhelimessa pikkunäytöllä voi käyttää kaikkia sovelluksia, Samsung on rajannut käytettävien sovellusten valikoiman ”tarpeellisiin”. Viesteihin voi vastata, ostoksia maksaa ja musiikkikappaleita voi valita. Auki oleva sovellus skaalautuu isommaksi, jos Flip5:n ”flippaa” auki, mutta toisinpäin temppu ei onnistu.

256 gigatavun tallennustilalla Flip5 maksaa 1249 euroa ja 512 gigatavulla 1369 euroa. Kyse on siis premium-luokan laitteesta kaikilla mittareilla. Myös eilen esitelty Galaxy Z Fold 5 maksaa 1979 euroa (256 gigatvau), 2099 euroa (512 gigatavua) tai 2349 euroa (teratavun tallennustila). Myynti alkaa elokuussa.

Laitteiden speksit täällä:

Galaxy Z Flip5: https://www.samsung.com/galaxy-z-flip5

Galaxy Z Fold5: https://www.samsung.com/galaxy-z-fold5