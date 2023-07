ADI laajentaa tehdastaan yli miljardin dollarin investoinnilla

Analog Devices on juhlistanut yli miljardin dollarin investointiaan puolijohdekiekkotehtaan laajentamiseen Beavertonissa, Oregonissa. Vuonna 1978 rakennettu Beavertonin tehdas on ADI:n suurin kiekkojen valmistuslaitos. Kuvassa pääjohtaja Vincent Roche ja gobaaleista toiminnoista vastaava Vivek Jain leikkaavat nauhan laajennuksen avajaisissa.

Laitosinvestointi laajentaa puhdastilaa lähes 11 000 neliömetriin. Samalla 180 nanometrin ja sitä uudempien prosessien tuotantokapasiteetti lähes kaksinkertaistuu. Investoinnin odotetaan myös luovan satoja uusia työpaikkoja tehtaaseen, jossa nyt työskentelee 950 työntekijää.

Yli 10 prosenttia kokonaisinvestoinneista on tarkoitettu uusiin, huippuluokan tuotantotyökaluihin, joiden tarkoituksena on lisätä yleistä tehokkuutta ja hyödyntää ympäristöystävällisempiä kemikaaleja. Lähes kaksinkertaistuvasta tuotantotuotannosta huolimatta laitoksen tavoitteena on vähentää absoluuttisia kasvihuonekaasupäästöjä noin 75 % ja veden käyttöä tuotantoyksikköä kohti noin 50 %.

Beavertonin laitoksessa toimii lsiäksi ADI:n SAMU-akatemia (Semiconductor Advanced Manufacturing University). Tässä koulutuskeskuksessa tarjotaan kahdeksan viikon kursseja noin 25 opiskelijan ryhmille puolijohdelaitteiden kunnossapitoon.

ADI:n hybridivalmistusmalli on laaja sisäisten tehtaiden ja ulkoisten kumppaneiden verkosto. Tämä malli mahdollistaa ADI-toimintojen tehokkaan hallinnan suhdannesyklien kautta, lisää globaalin toimitusketjun joustavuutta ja palvelee paremmin asiakkaiden tarpeita.