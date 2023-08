Tämä älypuhelinvalmistaja on pian kolmanneksi suurin, etkä ole edes kuullut siitä

IDC on julkistanut vuoden toisen neljänneksen älypuhelintilastot ja ne ovat valmistajien osalta murheellisia. Vuodessa markkina on kutistunut 7,8 prosenttia lisää. Vain yksi valmistaja on onnistunut kasvattamaan myyntiään, eikä siitä ole moni edes kuullut.

Kyse on Transsion-nimisestä valmistajasta, joka keskittyy kolmella tuotenimellä Afrikan markkinoille. Huhti-kesäkuussa yritys myi Infinix-, Itel- ja Tecno-merkkisiä puhelimia 25,3 miljoonaa mikä oli 34,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Perinteisillä valmistajilla toinen neljännes oli huono. Samsung myi 53,5 miljoonaa älypuhelinta , mikä oli yli 15 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Markkinaosuuskin kutistui 20,2 prosenttiin. Applen myynnistä lähti reilut kuusi prosenttia, joten markkinaosuus kasvoi hieman 42,5 miljoonalla myydyllä iPhonella.

Xiaomi on listan kolmosena, mutta 33,2 miljoonaa myytyä laitetta oli 16 prosenttia vuodentakaista vähemmän. OPPO onnistui myymään 25,4 miljoonaa laitetta, mikä oli 7,6 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. OPPOn markkinaosuus oli 9,6 prosenttia. Luku pitää sisällään myös OnePlussan luvut.

Seuraava iso muutos älypuhelinmarkkinoilla on se, että Transsion nousee OPPOn ohi listan neljänneksi. Afrikka on markkinana valtava potentiaali, eikä sitä voida uusilla iPhone- tai Samsung-huippumalleilla valloittaa. Mahdollista on, että Transsion seuraavan vuoden aikana nousee jo Xiaomin ohi eli kolmanneksi suurimmaksi.