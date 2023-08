Nokia: 360 asteen metaverse-videoita voi lähettää reaaliajassa

Nokia, TPG Telecom ja MediaTek ovat demonneet esittelevät 360 asteen videolähetyksiä 5G-linkin yli. Reaaliaikainen 360videon siirto vaatii paljon kaistaa, mutta Nokian kantoaaltojen yhdistäminen uplinkissä mahdollisti tämän.

Demossa lähetettiin 360 asteen videolähetystä, jossa Nokian Lesley Shannon esitteli kirjoittamaansa kirjaa "The Future of the Metaverse" Sydneyssä sijaitsevasta Nokian 5G Futures Labista.

Yhdistämällä kaksi tai useampia alle 6 GHz:n taajuusalueita Nokian CA-tekniikka (carrier aggregation) tarjoaa optimoidut 5G-linkit päätelaitteesta verkkoon päin, mikä mahdollistaa korkealaatuisen 360 asteen videon reaaliaikaisen siirron. Demossa hyödynnettiin Nokian uusimman energiatehokkaan AirScale-valikoiman ratkaisuja, mukaan lukien kantataajuus-, massiiviset MIMO- ja Remote Radio Head -tuotteet, jotka toimivat sen ReefShark-piirisarjalla.

Päätelaitteessa käytössä oli MediaTekin M80-modeemi, joka oli istutettu sen Dimensity-piirisarjaan. Demossa uplink-yhteydessä yhdistettiin 15 MHz:n siivu 700 MHz:n kaistalla (n28) ja 90 MHz:n kaista 3,6 GHz:n kaistalla (n78). Tuloksena oli 159 megabitin uplink-nopeus, jolla 360-videon siirto reaaliajassa onnistuu.

Videon voi katsella Youtubessa.