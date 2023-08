Teknologiateollisuus ry:n tuore tilauskanta- ja henkilöstötiedustelu kertoo, että elektroniikka- ja sähköteollisuudessa ollaan jo menossa alaspäin. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä alan yritysten liikevaihto putoisi viisi prosenttia vuodentakaisesta.

Tietoturvayhtiö Trend Micro on julkistanut tietoturvaraportin, joka tarjoaa yhteenvedon kyberrikollisten toimista vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Raportista selviää esimerkiksi, että kiristyshaittaohjelmien kaltaiset hyökkäystavat yleistyvät jatkuvasti ja erityisen jyrkässä kasvussa niiden määrä on Linux-alustoilla.

Laitteiden langaton lataus on hyvin käyttäjäystävällistä, mutta edelleen laitteiden pitää maata latausalustan päällä. Aalto-yliopiston tutkijat ovat keksineet, miten langaton lataus toimii tehokkaasti matkankin päästä.

Galliumnitridi- eli GaN-kytkimet valtaavat tehosovelluksia korkean kytkentätaajuuden, alhaisen on-resistanssin ja pienen koon ansiosta. GaN tarjoaa järjestelmälle paremman hyötysuhteen, kompaktimman rakenteen ja yksinkertaisemman suunnittelun. Näin voidaan alentaa koko järjestelmän kustannuksia. Lisäksi käyttö vähentää CO2-päästöjä ja säästää valtavia rahamääriä energiankulutuksessa.

Nokia, TPG Telecom ja MediaTek ovat demonneet esittelevät 360 asteen videolähetyksiä 5G-linkin yli. Reaaliaikainen 360videon siirto vaatii paljon kaistaa, mutta Nokian kantoaaltojen yhdistäminen uplinkissä mahdollisti tämän.

Osana 3GPP Release 17 -standardia 5G-verkkoihin tuotiin kyky siirtää IoT-dataa kapealla kaistalla. Tätä tekniikkaa kutsutaan nimellä RedCap (Reduced Capacity). Toistaiseksi linkkeihin ei ole saatu kaupallisia piirisarjoja, mutta Ericssonin ja MediaTekin tuoreet testit Ruotsissa osoittavat, mihin tekniikka yltää.

Mobile World Live -sivusto kertoo, että Ericssonin osakkeenomistajat ovat haasteneet yrityksen oikeuteen vaatien 175-300 miljoonan dollarin vahingonkorvauksia. Omistajien mukaan Ericssonin toimet Irakissa ovat vaikuttaneet sen osakkeen arvoon, ja samalla tietysti omistajien omistusten arvoon.

Generatiivinen tekoäly pyrkii sanojen, lauseiden ja merkkien perusteella arvaamaan, mikä seuraava sana tai merkki olisi. Mullistavan tekniikan käyttö laajenee koko ajan, mutta mallien kouluttaminen vaatii valtavasti laskentaresursseja. Niitä tarjoaa Nvidia uudella superprosessorillaan.

Sourcengine seuraa tarkasti komponenttimarkkinoiden kehitystä ja uusimpien lukujen mukaan toimitusajat ovat edellisneljänneksestä lyhentyneet keskimäärin seitsemän päivää. Tämä ei koske kaikkia komponentteja, sillä esimerkiksi monissa passiivikomponenteissa toimitusajat ovat pidentyneet raaka-ainepulan takia.

Markkinoille on nyt alkanut tulla viidennen sukupolven PCIe-tekniikkaa tukevia SSD-levyjä. Ne lupaavat merkittävästi lisää suorituskykyä esimerkiksi suurten tiedostojen käsittelyssä, mutta toisaalta vaikkapa pelin lataamisessa eroa vanhaan PCIe4-tekniikkaan ei juuri ole.

Linux on ylivoimaisesti yleisin alusta sulautetuissa sovelluksissa ja teollisuudessa, mutta ihmisten työpöydille se ei ole päässyt. Tuoreimpien lukujen mukaan vain kolme sadasta käyttää Linuxia henkilökohtaisessa tietokoneessaan. Kolmen prosentin raja meni rikki kesällä, mutta mitään isoa muutosta kehitykseen ei ole tulossa.

Raspberry Pi on suosituin kehittäjien ja rakentelijoiden korttitietokone. Sen suosio kasvaa koko ajan ja arvioiden mukaan markkinoille pukataan pian miljoona korttia joka kuukausi. Nyt myös koodin tekeminen kortille on tehty aiempaa helpommaksi.

Japanilainen mikro-ohjaimien ykkösnimi Renesas kertoo ostavansa Pariisissa vuonna 2003 perustetun Sequansin, joka tunnetaan IoT-piirien ja moduulien valmistajana. Kauppa toteutuu osakekauppana, ja sen arvo on noin 249 miljoonaa dollaria.

Eaton on ilmoittanut avaavansa uuden pohjoismaisen asiakaspalvelukeskuksen Tallinnaan, Viroon. Erinomaisella paikalla Tallinnassa sijaitseva palvelukeskus tukee Eatonin kumppaneita, asiakkaita sekä työntekijöitä Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Näyttö on yksi älypuhelimen kalleimpia komponentteja ja samalla yksi useimmin rikkoutuvia. Siksi niissä suositaan mahdollisimman iskunkestäviä lasipintoja. Nämä gorilla-luokan lasikalvot ovat nyt kallistumassa.

Lawrence Berkeleyn laboratorion tutkija Sinead Griffin on vihjannut, että suuren kohun aiheuttanut uutisointi uudesta tehoelektroniikan materiaalista nimeltä LK-99 olisi totta. Kyse on suprajohteesta, joka toimii huoneenlämpötilassa ja normaalissa paineessa.

Tehoelektroniikka on sähköistymisen myötä noussut paljon aiempaa suurempaan arvoon, vaikka toki virransyöttö ja ohjaaminen oli ennenkin keskeistä kaikessa elektroniikassa. Elo-syyskuun aikana ETN tarjoaa laajan tietopaketin tehoelektroniikasta esimerkiksi useamman artikkelin voimalla.

Euroopan komponenttijakelu kokee viimein odotetun hidastumisen ylikuumentuneilla markkinoilla, kertoo jakelijoiden järjestö DMASS. Toisen vuosineljänneksen aikana puolijohteiden myynti kasvoi edelleen 19,3 prosenttia ja ylsi 3,91 miljardiin euroon.

RISC-V on Berkeleyn yliopistossa kehitetty viidennen polven mikro-ohjainarkkitehtuuri, jonka uskotaan pidemmällä aikavälillä haastavan sulautettujen markkinaa hallitsevia Arm-prosessoreita. Nyt viisi puolijohdeyritystä on perustanut uuden yrityksen nopeuttamaan RISC-V-kehitystä.

PCI on tärkein PC-liitäntätekniikka, ja sen kehitys on viime vuosina ollut erittäin nopeaa. PCIe 7 julkaistaan vuonna 2025 ja laitteisiin se ehtinee vuonna 2027. Sen nopeus on 128 gigasiirtoa sekunnissa eli 16-linjaisen liitännän yli dataa saadaan siirtymään 512 gigatavua sekunnissa. Pian tämäkään ei enää riitä.