Oikea 5G yleistyy hitaammin kuin odotettiin

5G-tekniikka tuli markkinoilla Suomessakin jo vuonna 2019, mutta kyse oli ns. NSA-verkoista (non standalone), joissa signalointiliikenne kulki vielä 4G:n yli. Todelliseksi 5G:ksi pitänee kutsua SA- eli standalone-verkkoa, jossa kaikki liikenne hyödyntää 5G-radioverkkoa. Se ei ole ollut aivan odotetun kaltainen hitti.

Tutkimuslaitos STL Partners kertoo, että SA-verkkojen asennukset ja käyttöönotot aloitettiin vuonna 2020, jolloin toiminta alkoi seitsemän operaattorin verkossa. Vuonna 2021 toisen polven 5G otettiin käyttöön 14 verkossa, viime vuonna viidessätoista verkoissa ja tänä vuonna ennustetaan 22 verkkoa. Lisäksi puhutaan yhdistetyistä verkoissa, joissa core-osa on sekä SA- että NSA-tyyppiä. Näiden määrä on kuitenkin vieläkin pienempi.

Lisäksi TSL Partners kertoo, että tällä hetkellä rakenteilla on 18 SA-verkkoa eli käyttöön otettujen määrä on tänä vuonna vasta neljä. Määrä on yllättävän alhainen. Toisaalta se kertoo, että laitevalmistajille - tai ohjelmistokehittäjille, jollaisia Nokia ja Ericssonkin yhä enemmän ovat - on luvassa iso markkinapotentiaali.

Analyytikkojen mukaan syitä SA-verkkojen viivästymiseen on useita. Yksi keskeisiä on kuitenkin operaattorien liiketoimintamallien muuttuminen, koska iso osa verkon toiminnasta siirtyy pilvipohjaiseksi. Tämä vie selvästi aiemmin odotettua enemmän aikaa.