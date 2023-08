Suomi edelleen mobiilidatan kulutuksen kärkipäätä

Suomalainen malli maksaa vapaasta datasta kiinteää kuukausihintaa on johtanut siihen, että suomalaiset käyttävät lähes eniten mobiilidataa maailmassa. OECD:n viime vuoden tilastojen perusteella olimme maailman toiseksi ahkerimpia mobiililataajia. Latvia nousi tällä kertaa niukasti ohitse.

Latvialaiset johtavat mobiilidatan käytössä, he lataavat keskimäärin lähes 42 gigatavua kuukaudessa mobiililaajakaistaliittymää kohden. Latvian korkea mobiilidatan kulutus voi johtua laajasta pääsystä nopeisiin matkaviestinverkkoihin kaupunkialueilla ja rajoittamattomista palveluntarjoajien datasuunnitelmista.

Suomi on maailmanlaajuisesti toisella sijalla mobiilidatan kuukausittaisessa käytössä, ja kansalaiset selailevat keskimäärin 41 gigatavua. Suomen kehittynyt tietoliikenneinfrastruktuuri ja tekniikkataitoinen kulttuuri näyttävät myötävaikuttavan korkeaan käyttöön. Rajoittamattomat dataliittymät ovat yleisiä, AtlasVPN perustelee.

Itävallassa mobiilidataa kulutetaan kolmanneksi eniten, keskimäärin noin 30 gigatavua kuukaudessa. Liettualaiset sijoittuvat korkealle myös mobiilidatan käytössä, sillä he selailevat keskimäärin 28 gigatavua kuukaudessa. Islannissa lukea on keskimäärin 24 gigatavua kuukaudessa.

Top 10 -listaa hallitsevat tiukasti Euroopan maat Chileä lukuun ottamatta. Chileläiset käyttävät lähes 19 gigatavua kuukaudessa. Keskimääräinen mobiilidatan käyttö OECD-maissa on lähes 9 gigatavua. Kaikki maat, kuten Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Saksa, jäävät tämän keskiarvon alapuolelle.

Mielenkiintoista on, että jokaisella virolaisella on keskimäärin kaksi mobiililaajakaistaliittymää. Viron kansalaiset käyttävät laajasti mobiiliverkkoja älypuhelimien lisäksi myös muihin internetiin liitettäviin laitteisiin. Virossa Internetin levinneisyysaste on 96 prosenttia, mikä mahdollistaa mobiiliteknologian laajan käyttöönoton.

Lisätietoja täällä: AtlasVPN