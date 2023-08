Ericsson kiihdytti 5G:n ennätysnopeuteen

Jo mobiiliverkon linkissä halutaan kasvattaa datanopeutta, yleensä se tapahtuu leventämällä käytössä olevaa kaistaa yhdistämällä useita kantoaaltoja. Ericsson on nyt onnistunut liittämään yhteen kuusi kantoaaltoa ensimmäisessä 6CC-datapuhelussa (component carrier).

Tällä on päästy ennätykselliseen 5,7 gigabitin latausnopeuteen. Datapuhelu toteutettiin käyttämällä kolmea taajuusjakoista FDD-kaistaa yhdistettynä kolmeen aikajakoiseen TDD-kaistaan alle 6 GHz:n eli ns. midband-taajuuksilla. Temppu onnistui Ericsson RAN Compute -laitteistolla, kantoaaltojen yhdistämisohjelmistolla ja RAN-yhteyden koordinoinnilla.

3FDD + 3TDD -kantoaaltojen yhdistämistesti suoritettiin Ericssonin laboratoriossa päätelaitesimulaattorilla. Kaikkiaan yhteensä 400 MHz kaistanleveyttä yhdistettiin FDD-kaistanleveyksiin 20 MHz:stä 50 MHz:iin 5,7 Gbps:n suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Ericssonin 5G RAN -tuotelinjan johtaja Sibel Tombazin mukaan onnistunut 6CC-datapuhelu osoittaa, että tekniikka on tulossa operaattorien käyttöön. - Kantoaaltojen yhdistäminen on ratkaisevan tärkeää parhaan mahdollisen 5G-suorituskyvyn saamiseksi, kun operaattoreilla on käytössään spektriresursseja eri taajuuksilla.