IBM on esitellyt uuden kasetin nauhatallennukseen. Uuden Fujin kehittämän materiaalin ansiosta kasetin kapasiteetti on saatu nostettua yli 2,5 kertaa suuremmaksi kuin tämän hetken suurimmilla LTO-9-kaseteilla.

Puolijohdealan järjestö SIA (Semiconductor Industry Association) väittää, että Huawei on työskennellyt ohittaakseen Yhdysvaltojen kasvavat kauppapakotteet rakentamalla salaa sirujen valmistuskapasiteettia Pekingin ja Shenzhenin hallituksilla arviolta 30 miljardin dollarin rahoituksella.

Ohjelmointikielten suosiota verkkohakujen perusteella mittaava TIOBE-indeksi ei elokuussa tuonut isoja muutoksia. Python on edelleen selvästi rankingin ykkönen. 20 suosituimman listalle on ensimmäistä kertaa noussut Julia.

Ethernet on yhä useammin ykkösvalinta ohjaindatan siirtoon myös reaaliaikaisissa teollisuuden sovelluksissa. Microchipin uusi kytkinpiiri on hyvä esimerkki uuden polven piireistä.

Tämä päivä, 24. elokuuta 2023 tulee jäämään historiaan, kun EU:n päätös kieltää elohopeaa sisältävien loisteputkien myynti tulee voimaan. Vaikka elohopean käytöstä on luovuttu asteittain aina vuodesta 2006 lähtien, on elohopeaa sisältävien valonlähteiden, kuten T8- ja T5-loisteputkien käyttö ollut edelleen sallittua. Nyt on hyvä aika miettiä, mitä vanhan loisteputkivalaistuksen tilalle jatkossa hankitaan.

3GPP-järjestön 5G-standardeissa Release 17 pitää sisällään määritykset NTN- eli ns. ei-maanpäällisille verkoille. Keysight Technologies on nyt varmentanut, että Mediatekin 5G-modeemi tukee näitä uusia 5G- ja IoT-yhteyksiä satelliittien kautta.

Yhdysvalloissa on perustettu jättimäinen, arvoltaan yli 42 miljardin dollarin ohjelma parantamaan maan laajakaistayhteyksiä. Ohjelma on nimeltään BEAD (Broadband Equity, Access, and Deployment). Nokia haluaa mukaan jakamaan kakkua.

Tekoälyä käytetään yhä laajemmin apuna, kun erilaisiin järjestelmiin murtaudutaan. Ruotsin puolustusministeriön alainen tutkimusinstituutti FOI on laatinut raportin, jonka mukaan verkkorikollisten on mahdollista murtautua myös tekoälyä hyödyntäviin sotilassovelluksiin.

Check Pointin Mid-Year Security Report -tietoturvaraportin mukaan vanha ja uusi sekoittuvat kyberrikollisuudessa, kun tekoälystä ja USB-laitteista on yllättäen tullut rikoskumppaneita. Kiristysryhmät ovat tehostaneet toimintaansa hyödyntämällä yleisten ohjelmistojen haavoittuvuuksia, ja vuoden ensimmäisellä puoliskolla 48 ransomware-ryhmää on murtautunut jo yli 2200 kohteeseen.

Oululainen Bittium aloittaa muutosneuvottelut, joilla pyritään hakemaan kannattavuutta. Neuvottelut koskevat yhtiön kaikkia tytäryhtiöitä Suomessa ja neuvottelujen piirissä on noin 600 työntekijää. Suunnitellut toimenpiteet voisivat toteutuessaan johtaa enintään 80 työntekijän irtisanomiseen tai lomauttamiseen.

Autojen valmistajat ovat nopeaa vauhtia siirtymässä ethernetiin ajoneuvojen datansiirrossa. Useimmissa tapauksissa gigabittien linkki on kuitenkin liikaa sekä suunnittelu- että kustannusmielessä. Siksi paremmin sopiva standardi on 10 megabitin 10BASE-T1S. Microchip on juuri esitellyt ensimmäiset standardia tukevat autoihin kvalifioidut piirinsä.

Vuonna 2001 Nokian tutkimuskeskus julkisti uuden radiotekniikan, jonka tarkoitus oli mahdollistaa erittäin vähävirtainen langaton tiedonsiirto matkapuhelimissa. Nykyään tämä tekniikka on todennäköisesti maailman käytetyin lyhyen kantaman radiotekniikka.

Silicon Labs tunnetaan IoT-piirien kärkiryhmään kuuluvana yrityksenä. Parhaillaan sillä on käynnissä järjestyksessään neljäs oma kehittäjäkonferenssi (Silicon Labs Works With Developers), jossa yhtiö esitteli uudet Amazonin Sidewalk-tekniikalle optimoidut järjestelmäpiirinsä.

Sulautetuista korttitietokoneistaan tunnettu Kontron on kehittänyt uuden Linux-pohjaisen SecureOS-käyttöjärjestelmän, joka tarjoaa tietoturvan ja tietosuojan IoT-ratkaisuille kriittisissä järjestelmissä. SecureOS suojaa IoT-ratkaisuja tunkeilijoilta, hakkereilta tai kolmansien osapuolien valvonnalta.

Jo mobiiliverkon linkissä halutaan kasvattaa datanopeutta, yleensä se tapahtuu leventämällä käytössä olevaa kaistaa yhdistämällä useita kantoaaltoja. Ericsson on nyt onnistunut liittämään yhteen kuusi kantoaaltoa ensimmäisessä 6CC-datapuhelussa (component carrier).

Kingston Digital Europe on lanseerannut uuden muistitikun, joka on tarkoitettu vastaamaan viranomaisten tiukkoihin turvallisuusvaatimuksiin. IronKey Keypad 200C tuo datan siirtelyyn FIPS 140-3 -standardin 3-tason sertifioidun suojauksen käyttöjärjestelmästä riippumatta.

Vanha tuttu SIM-kortti tulee ennen pitkää suurelta osin katoamaan. Kaleido Intelligencen mukaan tänä vuonna otetaan käyttöön noin 600 miljoonaa eSIM- tai iSIM-korttia ja määrä kasvaa yli 1,4 miljardiin vuonna 2028.

Applen iPhone-puhelimilla on pitkään ollut faninsa, mutta tähän asti yhtiö on aina keikkunut myydyimpien listalla sijalla kaksi tai kolme. Heinäkuussa iPhone kuitenkin oli ensimmäistä kertaa myydyin älypuhelin, ainakin Statcounterin tilastojen mukaan.

Yhdysvalloissa on tehty juridinen päätös, jolla saattaa olla kauaskantoisia vaikutuksia kaikkeen tekoälyn hyödyntämiseen. Perjantaina alueoikeuden tuomari Beryl A. Howell päätti, ettei tekoälyn generoimaa taidetta voi suojata tekijänoikeudella. Howellin mukaan ihminen on aina keskeinen osa tekijänoikeusvaatimusta.

Langaton lataaminen alkaa yleistyä myös teollisuuskoneiden kuten mobiilirobottien kohdalla. Amerikkalainen Spark Connected ja Infineon Technologies ovat lanseeranneet kaupallisesti valmiin ratkaisun, jonka teho on jo 500 wattia. Alustan nimeksi on annettu Yeti.