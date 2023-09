Suomelle hopeaa EuroSkill-kisassa – toisen asteen elektroniikkaopetus retuperällä

Suomi sai hopeaa Puolassa järjestetyissä EuroSkills -kilpailuissa elektroniikkalajissa (Electronics Prototyping). Suomea kilpailuissa edusti Paulus Kivelä Oulusta. Hänen taustayhteisönään on Koulutuskuntayhtymä OSAO.

Puolassa kilpailtiin 42 eri ammatissa, joissa kilpailijoita oli 576 32:sta eri Euroopan maasta. Kilpailijoiden ikäraja on 25-vuotta. Elektroniikka oli yksi pienimpiä lajeja. Kilpailijoita oli vain kahdeksasta maasta: Suomesta, Puolasta, Slovakiasta, Iso Britanniasta, Itävallasta, Espanjasta, Islannista ja Kazakstanista.

Kolmepäiväiset elektroniikan kilpailutehtävät koostuivat IC-piirien suunnittelusta ja niiden simuloinnista, piirilevysuunnittelusta, sulautettujen järjestelmien ohjelmoinnista, suunnitellun kytkennän prototyypin kalustamisesta ja testaamisesta sekä vianhaku ja mittaustehtävistä.

Suomesta on nykyisin erittäin vaikea löytää kilpailijaehdokkaita Euro- ja WorldSkills kilpailujen valmennukseen, koska Suomessa elektroniikan opetus on supistunut niin toisen asteen kuin korkea-asteen koulutuksessa. Toisen asteen koulutuksesta on aiemmin valmistunut ammattiosaajia, jotka ovat pystyneet toimimaan elektroniikan tuotekehityksessä komponenttitasolla prototyyppien kokoonpano- ja testaustehtävissä. Nykyisen opetussuunnitelman mukaan Opetushallitus näkee elektroniikka-asentajan työn vain elektroniikkaan liittyvien laitteiden asennustehtävissä.

Elektroniikan tuotekehitystä tai tuotteita kehittävien ja valmistavien yritysten pitäisi ottaa kantaa elektroniikan opetukseen. Opetushallitus ottaisi varmaan vastaa teollisuuden näkemyksiä, jos sinne niitä tarjottaisiin. Mistä johtuu, ettei elektroniikka-alan yritykset osallistu opetuksen kehittämiseen? Vai onko todella niin, ettei Suomessa valmisteta edes suunniteltavien laitteiden prototyyppejä? Tilataanko kaikki protot Aasiasta tai Euroopan halpamaista?

Nyt haasteena on löytää Suomesta ensi vuonna Ranskan Lyonissa järjestettävän WorldSkills-kilpailun elektroniikkalajiin ensi vuonna enintään 22 vuotta täyttäneitä ehdokkaita elektroniikan valmennusryhmään. Ehdokkaat ovat yleensä tulleet kouluista tai yrityksistä, jotka toimivat kilpailijan taustayhteisönä ja maksavat kilpailusta aiheutuneet kustannukset.

Valmennus tapahtuu pääosin etäharjoitteluna. Halukkaat elektroniikan kilpailutiimiin voivat ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen, joka toimii elektroniikkalajin pääeksperttinä (sähköpostitse Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ).

Kirjoittaja Jari Koskinen on elektroniikan opettaja Kouvolan ammattiopisto Edukosta. Hän vastasi Paulus Mäkelän valmennuksesta EuroSkills-kisoihin.