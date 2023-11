IT-verkkojen tietoturvaa pidetään jo kypsänä, mutta kriittisen infran OT-verkoissa tieotturva on usein alkeellisella tasolla. Nyt tähän on olemassa valmis ratkaisu, joka avaa näkymän koko OT-verkon kaikkiin laitteisiin ja käyttäjiin. Asialla on oululainen Tosibox.

Rohde & Schwarz esitteli lokakuun lopulla uuden MXO 5 -oskilloskooppinsa. Maajohtaja Jarno Tervon mukaan uutuus on herättänyt ansaittua huomiota Teknologia23-messuilla. – Paljon uusia liidejäkin on tullut, Tervo kiittelee messupöhinää.

Joka toinen vuosi järjestettävät Teknologia-messut ovat nyt takana. Järjestäjä Messukeskus hehkutti sitä, miten tapahtuma kasvatti suosiotaan edelliskerrasta, joka koronan takia järjestettiin toukokuussa 2022. Totuus on, että messuilla on edessään vakava mietinnän paikka.

Syksyllä 2021 elektroniikan komponenttien toimitusajat alkoivat pidentyä. Pian monesta komponentista oli pulaa. Autotehtaissa tuotantoihin tuli katkoksia. Rutronikin maajohtaja Petri Saarelan mukaan alalla ei oltu koskaan aiemmin koettu vastaavaa.

Teknologia23-messujen kyljessä järjestettiin kaksipäiväinen Cyber Security Nordic -tapahtuma, joka keräsikin kiitettävästi väkeä. Yli 1900 ammattilaista kuunteli ja keskusteli hartaasti aiheesta, joka mietityttää kaikkia: miten tekoäly mullistaa verkkorikollisten työtavat ja miten ala pystyy siihen ylipäätään vastaamaan.

Teknologia23-messujen toinen päivä oli tuttuun tapaan selvästi ensimmäistä vilkkaampi. Esillä oli myös paljon suosittuja seminaareja. Sellaiseksi nousi energialavalla VTT:n Ville Tulkin esitys pienydinreaktoreista.

Espoon Mankkaalla kvanttiprosessoreita valmistava IQM Quantum Computers on esitellyt uuden alustansa, joka on nimeltään IQM Radiancen. Se tulee saataville kahtena versiona: 54-kubittinen versio on tarkoitus julkaista vuoden 2024 kolmannella vuosineljänneksellä ja 150-kubittinen versio vuoden 2025 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Teknologia23-messujen startup-yrityksille suunnatun kilpailun on voittanut VitalSigns, joka kehittää lääkinnällistä laitetta mittamaan ja analysoimaan ihmisten biosignaaleja. Palkinnon vastaanotti yrityksen perustajiin kuuluva Thomas Andreae eilen illalla.

Tämä artikkeli käsittelee IoT-sovellusten akkutekniikoita. Kuvailemme joitakin ongelmia, joita suunnittelijat kohtaavat tehonsyötön toteuttamisessa sekä esittelemme Analog Devicesin niihin tarjoamia ratkaisuja. Kuvatut ratkaisut ovat erittäin energiatehokkaita ja voivat auttaa vähentämään IoT- laitteiden muita ongelmia kuten liiallista kokoa, painoa ja lämpötilaa.

Itä-Suomen yliopisto ja Tampereen yliopisto julkistivat viime kuussa tutkimuksen, jonka mukaan Webaston tai muiden polttoainelämmittimien käytöstä dieselmoottoreissa ei ole juuri hyötyä kulutuksen tai päästöjen osalta. Mutta entä muuten, onko niistä ylipäätään hyötyä?

Kvanttitietokoneet olivat yksi Teknologia23-messujen robotiikkalavan aiheista eilen messujen ensimmäisenä päivänä. Aalto-yliopistossa kvanttilaskennan tutkimuksen QCD-tutkimusyksikköä johtavan Mikko Möttösen mukaan kvanttiherruus on vielä 10-15 vuoden päässä.

Vaikka toimitusketjujen piti vihdoin vakiintua tänä vuonna, markkinat eivät ole vieläkään palanneet normaaliin. Uusia haasteita on nousemassa ja elektroniikan komponenttiteollisuuden on kohdattava ne suoraan menestyäkseen tulevina vuosina.

Helsingin messukeskuksessa järjestetään parhaillaan Teknologia-tapahtumaa. Sen aihepiiriä on laajennettu vuosien varrella monella uudelle alueelle, mutta nyt on löytynyt lähes kaikille yhteinen nimittäjä. Tekoäly tulee esiin lähes kaikkialla messukeskuksen näyttelyssä ja seminaareissa.

Yksi tämän hetken suurimmista haasteista on CO2-päästöjen vähentäminen kaupunkien ilmanlaadun parantamiseksi. Rutronikin RDK3:n kaltaisilla teknologioilla on ratkaiseva rooli näiden ratkaisujen kehityksessä.

Teknologi23-messut käynnistyivät mitä ajankohtaisimmalla aiheella, kun automaatioyritys Sick järjesti tekoälyyn liittyvän tilaisuuden. Siinä tulevaisuuden tutkija Risto Linturi kertoi näkemyksiään tulevasta. Lopulta tekoäly vie liukuhihnat tehtaista, Linturi esitti.

Valokuituyhteyksiä vauhdilla Suomeen rakentava Valokuitunen on teettänyt tutkimuksen, jossa vertailtiin suomalaisten kotitalouksien laajakaistasta maksamaa hintaa. Vuonna 2018 yhden megabitin hinta sekunnissa oli 0,29 euroa, kun se tänä vuonna maksaa enää noin 0,13 euroa.

NXP Semiconductors aikoo tehdä yhteistyötä amerikkalaisen autojen tutkiin keskittyvän Zendarin kanssa kehittääkseen joka neljä kertaa nykyisiä tutkia tarkempia laitteita. Tavoitteena ovat ratkaisut, jotka mahdollistavat 5-taosn autonomiset ajoneuvot.

Autoteollisuus on siirtymässä kohti kestävämpää tulevaisuutta, kun ala tuo markkinoille yhä enemmän hybridi- ja täyssähköautoja sekä polttokenno- käyttöisiä autoja. Kriittisten toimintojen sähköistäminen vaatii luotettavia ratkaisuja suuritehoisten järjestelmien luomiseen, jakeluun ja ohjaamiseen. Piikarbidi on tässä avainroolissa.

Voisiko tekoälyn hyödyntäminen toimitusketjujen hallinnassa olla ratkaisu, tai edes yksi elementti jakelualan ikuisten” ongelmien ratkaisemissa, kirjoittaa Arrow Electronicsin entinen Suomen maajohtaja Veikko Sohlman.

Nokia-puhelimia valmistava HMD tuo ensimmäisenä älypuhelinten valmistajana laitteidensa valmistuksen Eurooppaan. Unkarissa alkaa yhtiön Nokia XR21-huippumallin tuotanto yritysasiakkaille. Lisää on luvassa, sanoo HMD:n toimitusjohtaja Jean-Francois Baril.