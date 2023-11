5G lupaa viranomaisverkoille paljon, mutta tuo myös haasteita

Viranomaisverkoissa ollaan siirtymässä hyödyntämään nykyisiä kaupallisia 5G-verkkoja. Uusi tekniikka tuo viranomaisten väliseen liikenteeseen paljon hyvää, mutta myös monia haasteita. Erillisverkkojen raportista selviää, miksi viranomaisten siirtyminen 5G:n aikakauteen kestää.

Erillisverkkojen teknologiajohtaja Antti Kauppisen mukaan 5G mahdollistaa prosessien automatisoinnin entistä paremmin, mikä avaa oven uudenlaisille tekoälyratkaisuille. - Maailmalla on hurja määrä erilaisia tunnistimia ja kameroita, eikä ihminen ehdi mitenkään käsittelemään sellaista datamäärää. 5G:n avulla kentältä voidaan kerätä entistä enemmän dataa, joka myös tarjotaan käyttäjille valmiiksi analysoituna, Kauppinen summaa.

5G-teknologia pitää sisällään monia ominaisuuksia, joista on hyötyä myös viranomaisverkoissa. Näitä ovat esimerkiksi lyhyemmät viiveet, suurempi tiedonsiirtonopeus ja kapasiteetti, reunalaskenta, rikastettu- ja virtuaalitodellisuus (AR/VR), verkon resurssien tehokkaampi käyttö ryhmäviestinnässä, parempi tietoturva ja mahdollisuus hyödyntävät suurta määrää IoT-laitteita. Näiden avulla voidaan parantaa viranomaistoiminnan tehokkuutta.

Raportissaan Erillisverkot nimeään verkon viipaloinnin yhdeksi 5G-tekniikan ongelmista, mitä tulee viranomaiskäyttöön. Syynä on verkon viipaloinnin monimutkaisuus. Viipaloinnin laajempi käyttö on toistaiseksi vähäistä, ja siihen liittyvät haasteet ovat merkittäviä. Haasteet liittyvät verkon uusiin kyvykkyyksiin, viipaloinnin monimutkaisuuteen, sekä sellaisten käyttötapauksien puutteeseen, joita ei voitaisi toteuttaa ilman verkon viipalointia​.

Viranomaisverkot, jotka on suunniteltu tiettyihin turvallisuus- ja luotettavuusvaatimuksiin, saattavat vaatia merkittäviä päivityksiä tai uudistuksia näiden uusien kyvykkyyksien integroimiseksi.

Yhden haasteen muodostavat myös nopeasti yleistyvät privaattiverkot. Kriittisen viestinnän kannalta privaattiverkkojen rooli on kaksijakoinen. Mikäli kohteeseen on jo rakennettu privaattiverkko, sinne ei verkon käyttäjän kannalta välttämättä haluta rakentaa erillistä Virve 2 -verkon kuuluvuutta viranomaistoimintaa varten (esimerkiksi kaivokset). Privaattiverkon hyödyntäminen Virve 2 -käyttöön paikallisesti sekä erityisesti maanlaajuisesti toimivassa kriittisessä viranomaisviestinnässä on haasteellista, mutta tietyin reunaehdoin toteutettavissa. Tämä edellyttää verkkojen yhteenliittämistä sekä esimerkiksi viranomaisviestinnän priorisointia myös privaattiverkossa tapahtuvan kaiken muun liikenteen edelle.

Erillisverkkojen raporttiin voi tutustua täällä.