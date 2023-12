Virtuaalimaailmassa otetaan ensi vuonna isoja askelia eteenpäin. Apple tuo alkuvuodesta – tällä tietoa maaliskuussa – tarjolle omat Vision Pro -lasinsa, joiden hintalapuksi on mainittu hieman alle 3500 dollaria. Kotimainen Varjomme on nokittanut XR-4 -sarjalla, jonka perusmalli tuo fotorealistiset VR-lasit kuluttajille 3990 euron hintaan.

Monesta pukinkontista löytyy tänäkin jouluna pelikonsoli ja sen kyljessä tärkeä laite eli ohjain. Belgialainen Melexis on esitellyt erittäin vähävirtaisen 3D-magnetometrin, joka tekee ohjaimista monin tavoin parempia kuin nykyiset mekaaniset ratkaisut.

Tutka alkaa olla vakio-ominaisuus kaikissa uusissa autoissa. Tutkapiireissä ollaan siirtymässä entistä tehokkaampiin siruihin, jotka pystyvät lisäksi näkemään 360 astetta eli joka suuntaan. NXP:n tutkapiirin toiminta on varmennettu Rohde & Schwarzin simulaattoriratkaisulla juuri ennen tammikuisia CES-messuja.

Autonominen ajaminen tai robottiauto perustuu paitsi erilaisiin antureihin ja laitteisiin, myös mitä suurimmassa määrin ohjelmistoon. Suomessa tamperelainen Sensible 4 heitti viime kesänä pyyhkeen kehään rahoituksen loppuessa, mutta nyt autonomisen ajamisen ohjelmistopinoa on tuomassa tarjolle amerikkalainen Ambarella.

Kuopion Savilahdessa maaliskuussa avautuva kood/Sisu-koodikoulu on herättänyt laajasti kiinnostusta. Koulun verkkohaku aukesi marraskuun puolivälissä, ja jo yli tuhat hakijaa on suorittanut haun ensimmäisen vaiheen. Hakijat edustavat 23 eri kansallisuutta. Joka viides verkkotestin suorittaneista on pääkaupunkiseudulta.

Japanilainen ROHM on kasvattanut LTspice-mallikirjastoaan. Kirjastoon on lisätty esimerkiksi SiC- el piikarbidi- ja OGBT-tehokomponenttien malleja niin, että kokonaismäärä on kasvanut yli 3500:een.

Tektronix on esitellyt täysin uusitun sekasignaalioskilloskoopin. 4-sarjan B MSO -malli tuo tuplasti lisää laskentatehoa, uudenlaisen käyttöliittymän sekä laajat etäkäyttömahdollisuudet. Perusmallin lähtöhinta on 8570 euroa.

Open RAN on arkkitehtuuri, jonka pitäisi tehdä 5G-verkkojen toteuttamisesta joustavampaa ja edullisempaa. Operaattorit odottavat tekniikalta paljon, mutta edelleen siinä on paljon haasteita.

Samsungilla on ollut ohjelma, jossa käyttäjät voivat itse korjata laitteitaan aidoilla varaosilla. Nyt ohjelma on laajentunut 30 uuteen maahan Euroopassa ja mukaan laitevalikoimaan ovat tulleet myös uudet taivuteltavat Galaxy Z Flip 5- ja Z Fold 5 -puhelimet.

Generatiivinen tekoäly on eittämättä päättyvän vuoden kuumin uusi tekniikka. ChatGPT:stä reilu vuosi sitten alkanut myllerrys on levinnyt useimpiin sovelluksiin ja dokumentteihin. Yksi seuraus kehityksestä on se, ettei kukaan enää pian lue PDF-dokumentteja.

Operaattorit ympäri maailmaa valittelevat, että suurin puute on taajuuksista ja kapasiteetista. Silti vain murto-osa on hyödyntänyt niille lisensoituja millimetrialueen taajuuksia. Yhtenä ensi vuoden ennusteena uskotaan, että mmWave-alueen taajuudet tulevat laajemmin kaupalliseen käyttöön. Tämä kuitenkin edellyttää toistimia.

Jos haluaa käyttää kiinalaisen GigaDevicen RISC-V-prosessoreita sulautetuissa projekteissaan, nyt kehitykseen voi käyttää saksalaisen SEGGERin työkaluja ilmaiseksi. SEGGErin IDE Embedded Studiota voi käyttää maksutta kaikissa GigaDevicen RISC-V-mikro-ohjaimissa, mukaan lukien uusimman GD32VW553:n kanssa.

Langattomien lähiverkkojen eli Wi-Fin uusin polvi kulkee nimellä 6E. Seuraavaksi vuorossa on Wi-Fi 7. IEEE on näillä näkymillä saamassa 802.11be-standardin valmiiksi alkuvuodesta 2024. Anritsu ja espanjalainen EMITE ovat saanee valmiiksi OTA-mittausratkaisun Wi-Fi 7 aitteiden kehittämiseen.

Uusissa autoissa on yhä enemmän puolijohdekomponentteja. Vuonna 2022 autoihin myytiin esimerkiksi 5,4 miljardia anturia ja määrä on tänä vuonna kasvanut 7 prosentin vauhtia, kertoo ranskalainen tutkimuslaitos Yole Developpement.

Suositusta Raspberry Pi -korttitietokoneesta tuotiin tarjolle 5-versio lokakuun alussa. Korttia kehittävän säätiön mukaan uutuuden vastaanotto on ollut jopa odotettua positiivisempi. Korttia valmistetaan yli 70 000 kappaleen viikkovauhdilla ja tahti kiihtyy 90 000:een tammikuun loppuun mennessä.

TomTom ja Microsoft aikovat tuoda generatiivisen tekoälyn autojen navigiointiin. Ideana on, että kuljettajat voivat keskustella luonnollisesti ajoneuvonsa kanssa ja pyytää tekoälyllä toimivaa avustajaa navigoimaan tiettyyn paikkaan.

Elisa kertoo, että sen vuonna 2004 toimintansa aloittanut 3G-verkko on poistunut käytöstä ja sen taajuudet on käytetty toimivampien 4G- ja 5G-verkkojen parantamiseen. 3G muistetaan erityisesti siitä, että se toi 2000-luvun alussa netin suomalaisten puhelimiin.

Viron elektroniikkateollisuus on jopa kasvanut viime vuosien kriiseistä huolimatta, mutta jatkossa kasvun esteenä on sama ongelma kuin Suomessa: pula osaajista. Maan elektroniikkateollisuusliiton toimitusjohtaja Arno Kolk yksi alan haasteista on pula insinööreistä ja muista elektroniikan osaajista, mikä saattaa tulevaisuudessa hidastaa alan kehitystä.

Nokia halua luoda lennokeista kasvavaa liiketoimintaa Pohjois-Amerikassa. Yhtiö on laajentanut kumppaniohjelmaansa nopeuttaakseen Drones-as-a-Service -liiketoiminnan kasvua.

Suomalaisen SaaS-liiketoiminnan mittakaava on kasvanut nopeasti miljardiluokkaan. 100 suurimman SaaS-yrityksen yhteenlaskettu liikevaihto on jo lähes 1,6 miljardia euroa ja kasvuvauhti merkittävästi nopeampaa kuin suomalaisyrityksillä keskimäärin.