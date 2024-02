Haluatko tehdä RISC-V-suunnittelua? Nyt se onnistuu helposti

Moni on kiinnostunut uudesta avoimesta RISC-V-prosessorista, mutta mistä voisi lähteä liikkeelle? Microchipin uusi, edullinen PolarFire SoC Discovery Kit voi olla osuva ratkaisu. Tämä edullinen kehitysalusta auttaa opiskelijoita, aloittelijoita ja kokeneita suunnittelijoita työskentelemään uusien teknologioiden parissa.

PolarFire SoC Discovery Kit on käyttäjäystävällisen ja monipuolisen kehityssarjan sulautettua prosessointia ja laskennan kiihdytystä varten. Avoimen lähdekoodin kehityssarjassa on neliytiminen RISC-V-sovellusluokan prosessori, joka tukee Linux- ja reaaliaikaisia sovelluksia. Käytössä on runsaasti oheislaitteita ja 95 000 pienitehoista FPGA-logiikkaelementtejä.

Monipuolinen, mutta edullinen sarja mahdollistaa sovelluskonseptien nopean testauksen, laiteohjelmistosovellusten kehittämisen, ohjelmoinnin ja käyttäjäkoodin virheenkorjauksen.

Microchipin FPGA-liiketoimintayksikön markkinointijohtaja Shakeel Peeran mukaan uusi kehitysalusta on keskeinen askel matkalla kohti helppokäyttöisempiä, älykkäitä, turvallisempi ja tehokkaampia laskentaratkaisuja monenlaisiin sovelluksiin. - Alustan avulla kokeneet ja uudet suunnitteluinsinöörit sekä yliopisto-opiskelijat pääsevät käyttämään edullista RISC-V- ja FPGA-kehitysalustaa oppimista ja nopeaa innovaatiota varten.

Perinteisten myyntikanavien lisäksi PolarFire SoC Discovery Kit -sarjat tulevat saataville pilottiprojektin kautta osana Microchip Academic -ohjelmaa vuoden 2024 toisella puoliskolla. Tarjoamalla Discovery Kitin yliopistoille alennettuun hintaan Microchip varmistaa, että tulevan sukupolven insinööreillä on suora pääsy uusimpaan teknologiaan.

Discovery Kit on rakennettu PolarFire MPFS095T SoC FPGA:n ympärille, jossa on sulautettu mikroprosessorialijärjestelmä, joka koostuu RISC-V -arkkitehtuuriin perustuvasta neliytimisestä, 64-bittisestä CPU:sta. Suuri L2-muistialijärjestelmä voidaan konfiguroida suorituskykyä tai determinististä toimintaa varten, ja se tukee epäsymmetristä monikäsittelytilaa (AMP). Kortilla voidaan käyttää Click-laajennuskortteja ja siinä on sekä 40-nastainen Raspberry Pi -liitin että MIPI-videoliitin.

PolarFire SoC Discovery Kit maksaa 132 dollaria. Akatemiaohjelman kautta kortin hinta on vain 99 dollaria.

Lisätietoja täällä.